La regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa va començar el març un programa especial de reforç de neteja, que duu a terme diàriament, de dilluns a dissabte, en jornades diàries de nou hores i mitja.

Concretament, es tracta d’un servei addicional i específic orientat a la neteja de taques generades per l’activitat i l’ús de l’espai públic. Són taques ennegrides que havien quedat incrustades als espais de vianants.

L’actuació consisteix en un tractament específic per aquestes taques, que s’executa durant dos mesos en dues franges horàries: entre les 6 del matí i les 12 del migdia, a la zona centre (que acumula més afluència de persones i, en conseqüència, més presència de taques) i entre les 2 del migdia i 2/4 de 6 de la tarda, a la resta de zones de la ciutat. Aquest pla va començar el mes de març i és previst que s’allargui fins a mitjans de maig.

El tractament consisteix en una neteja més intensa amb aigua calenta a alta pressió i l’aplicació de productes específics, que s’han de deixar actuar durant un temps, en aquells punts on hi ha les taques més incrustades. És un treball que requereix un temps d’intervenció, però amb un resultat de més qualitat que amb els tractaments ordinaris.

Tal i com ja s’ha fet en altres ocasions, el servei es centra en aquelles taques més difícils d’eliminar, causades per l’activitat humana, i també per orins de gossos, en llocs concrets, com per exemple racons, fanals o a sota de les papereres. Aquests treballs específics se sumen al servei de neteja habitual i periòdic que ja es fa des de l’Ajuntament.