Aturada puntual en la millora dels indicadors de seguiment de l’epidèmia a Manresa o canvi de tendència? Hores d’ara no es pot donar resposta a aquesta pregunta, però sí deixar constància que hi ha hagut un repunt de l’epidèmia de covid-19 que ha deixat tres morts durant la darrera setmana a Althaia i ha tornat a portar ingressats a Sant Andreu.

Ahir hi havia 16 ingressats per covid als centres assistencials de la ciutat, mentre que set dies abans en quedaven sis.

No és només això, sinó que tots sis estaven concentrats a Althaia i Sant Andreu va quedar lliure de la presència del virus i va anunciar que tornaria a fer públiques dades d’afectació de l’epidèmia quan hi hagués alguna cosa que comunicar.

Era la quarta vegada durant els més de 2 anys de pandèmia que l’Hospital de Sant Andreu quedava lliure de covid.

Ahir, però, la institució sanitària va fer públic que tornava a tenir ingressats pacients amb coronavirus, concretament set.

Però el pitjor va ser la mort de tres persones per covid-19 a les instal·lacions de la Fundació Althaia. Amb aquestes noves víctimes mortals, el nombre total a Althaia puja a 417 i si s’afegeixen les 174 de Sant Andreu el nombre de defuncions per covid als centres assistencials de la ciutat puja a 591.

El nombre continua acostant-se a l’enorme xifra de sis-centes defuncions. Les darreres setmanes, el fet que cada cop hi haguessin menys ingressats permetia tenir esperances que la sagnia s’aturaria, però ahir es va saber que augmentaven els ingressats i caldrà esperar a tenir més dades de seguiment per saber quina serà la tendència.

De moment, és necessari constatar que és la vint-i-quatrena setmana consecutiva amb víctimes mortals als centres assistencials de la ciutat.

La sisena onada es resisteix a desaparèixer o la desaparició de mesures restrictives propicia l’arribada d’una setena.

A l’espera de poder donar resposta a aquesta qüestió sí es pot concretar que ahir no hi havia ningú ingressat per covid-19 a la unitat de cures intensives de l’hospital Sant Joan de Déu.

Fa setmanes que l’UCI d’Althaia comunica una mínima afectació de l’epidèmia mentre que la normalitat que havia instal·lat l’epidèmia era tenir persones debatent-se entre la vida i la mort a causa de la infecció.

Althaia tenia ahir 9 pacients sense necessitat de cures intensives ingressats a l’àrea hospitalària dedicada a la lluita contra la pandèmia. La setmana anterior n’hi havia 6, tres menys, i a més eren els únics hospitalitzats per covid a Manresa.

Pel que fa al nombre acumulat d’altes, ahir era de 3.950, de les quals 3.621 comunicades per Althaia i 329 per Sant Andreu.