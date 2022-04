La start-up manresana Nuclia, especialitzada en el desenvolupament de noves tecnologies de cerca informàtica, té previst triplicar la plantilla actual en 18 mesos, passant dels 10 als 27 treballadors, després de tancar una ronda de cinc milions d'euros liderada per Crane.vc (Anglaterra) i Elaia (França), dos dels fons de referència en l'àmbit europeu dins el sector 'deep tech'. Alhora, l'empresa té previst crear una comunitat de desenvolupadors que li permeti escalar el projecte. De fet, i coincidint amb l'anunci de la ronda, la companyia ha iniciat un període de proves en què una setantena de professionals podran fer ús dels serveis de la companyia per veure com funciona la seva tecnologia i col·laborar en la construcció del projecte.

"Per una part volem consolidar l'equip i per altra consolidar la tecnologia, fent que Nuclia funcioni millor, de forma més ràpida i sigui més intel·ligent", ha explicat el conseller delegat i cofundador de l'empresa, Eudald Camprubí, en declaracions a l'ACN. És per això que la companyia també ha posat a disposició dels desenvolupadors –la majoria d'Europa i dels Estats Units- un apartat de codi lliure perquè qualsevol persona amb accés a la tecnologia de Nuclia pugui traslladar-los suggeriments sobre el projecte.

Sota aquest pla estratègic, la 'start-up' té previst començar a monetitzar la seva tecnologia a partir del 2023. "El model de negoci en empreses com la nostra és molt diferent; primer cal crear comunitat i ser molt intensius en el desenvolupament", detalla Camprubí. Tot i que els fundadors de l'empresa no s'atreveixen a fer previsions sobre xifres de facturació, confien obtenir de cara a l'any vinent clients que facin ús del seu servei de manera intensiva, el que es traduiria en pagaments d'almenys 300 euros al mes per companyia.

A banda del desenvolupament de la tecnologia i la consolidació del negoci, el conseller delegat del grup també assenyala que la ronda anunciada aquest dimecres és molt positiva "des d'un punt de vista d'autoestima". "Que hi hagi empreses de Catalunya al sector 'deep tech' és important, no tota la tecnologia ha de venir dels Estats Units", indica.

Fundada l'any 2019 per Eudald Camprubí i Ramon Navarro, Nuclia ofereix un sistema capaç de connectar-se a qualsevol font de dades i indexar-ne automàticament el contingut, independentment del format o de l'idioma. D'aquesta manera, si un usuari cerca en català i necessita trobar la seva resposta en un document en anglès, el buscador també el detectarà. De la mateixa manera, si el client necessita un arxiu en format vídeo i introdueix la cerca en format text, el programa també el trobarà.

Per altra banda, la tecnologia desenvolupada per Nuclia permet obtenir informació sense necessitat d'encertar les paraules clau, acceptant sinònims o conceptes que es puguin assemblar a la informació que interessa al client. Per ara, la tecnologia del grup admet cerques en qualsevol idioma que es pugui llegir d'esquerra a dreta.

"El que plantegem un canvi en la manera en què els humans buscarem la informació d'aquí a tres o quatre anys; fins ara fem cerques a través de paraules clau i semblava que parléssim una mica com un mico, com quan escrivim a Google, però això canviarà", explica Camprubí.

Segons el director de tecnologia i cofundador de Nuclia, Ramon Navarro, la seva idea de negoci té una àmplia demanda en activitats "on el coneixement és la clau del negoci". "Estem parlant del sector farmacèutic, el món de l'educació o l'atenció al client", detalla. De fet, l'empresa ja ha treballat amb grups com Suez –analitzant les queixes dels seus usuaris- o institucions com la Fundació Universitària del Bages (FUB), centre federat de la Universitat de Vic.

A banda del projecte de Nuclia, Camprubí i Navarro van ser els fundadors d'Iskra, una agència de desenvolupament de 'software' que va participar en projectes d'identificació electrònica i que té com a clients algunes de les principals empreses tecnològiques de San Francisco.