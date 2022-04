El plenari va aprovar una proposició per la qual Manresa s'afegeix a l'aliança de municipis per a les cures i l'Ajuntament es compromet a impulsar que els homes es corresponsabilitzin en aquestes tasques.

La proposició aprovada acorda impulsar polítiques públiques locals que situïn les cures en el centre del debat i de l’acció municipal des d’una perspectiva de democratització de la cura i de co-responsabilització d’homes i dones.

També afirma que s'afavorirà l’accessibilitat a serveis de cures de proximitat, en la llar o en la comunitat, en el marc de la cooperació interadministrativa, i apostant per la innovació social.

A més, s'incorporarà la perspectiva de la interdependència, del cicle vital i de l’atenció centrada en la persona en la resposta a necessitats de cura per tal de promoure la flexibilitat i adaptabilitat als contextos, circumstàncies i necessitats específiques, singulars i canviants.

Entre altres acords hi ha el de promoure accions per fomentar la dignitat i l’autonomia de les persones des de la lògica de la prevenció i mostrar el valor positiu de la cura, i contribuir a avançar en equitat en la distribució social del treball de cures, així com en la seva professionalització i dignitat.