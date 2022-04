No tots els alumnes de les escoles consultades ahir han deixat la mascareta a casa per entrar a les aules, però són els mínims. I el mateix es pot dir dels mestres. Ahir va ser el segon dia que uns i altres van poder anar a classe sense el tapaboques. Del decret que va dictar l’obligatorietat a tot l’Estat de dur-lo posat en interiors i exteriors en feia molts mesos. En concret, des del maig del 2020.

El 10 febrer passat les mascaretes van desaparèixer dels patis, decisió que ja va marcar un abans i un després. Aquest dimarts, finalment, se la van poder treure a l’interior, en el cas de Catalunya, coincidint amb el retorn a l’escola després de la Setmana Santa, i ahir aquesta flexibilització es va estendre a la resta de l’Estat.

A l’escola Puigberenguer, la directora, Alba Serra, explicava que «hi ha nens que encara porten la mascareta i nosaltres els deixem». Deia que són pocs, «quatre o cinc en un grup de vint». Algun per «timidesa o perquè pateix pel virus», sobretot «els més grans». Vaticinava, però, que, a mida que vagin passant els dies i que «ens hi anem acostumant», cada vegada se la posaran menys. Ahir també hi havia algun mestre que va preferir dur-la posada.

«El primer dia sense va anar molt bé. Els nens, en general, estaven contents, tot i que n’hi ha algun que, per prudència o perquè la família els ho dit, no se la volien treure», explicava Eva Cunill, directora de l’escola Les Bases. Comentava que hi ha molts nanos i familiars que no havien vist les cares dels mestres sense fins ara.

«Els fa vergonya»

A l’escola La Font, la directora, Gemma Cassà, explicava que, «dels més petits a infantil o cicle inicial n’hi ha un o dos per classe que la porten i de 4rt, 5è i 6è d’ESO, cinc o sis». Dels que es resistien a treure-se-la, «alguns la porten ben posada i molts sota el nas». En aquests casos, també la duen a l’exterior i «quan els demanes per què no se la treuen, no t’ho volen dir, els fa vergonya». De les 400 famílies que van a aquest centre, feia notar que només una els ha dit que prefereix que el seu fill la segueixi portant. Pel que fa als mestres, la mantenien tres dels 40 i escaig. Posava de relleu que, «en general, hi ha hagut molts somriures» i que «hi ha mestres que els han conegut sempre amb mascareta». Fins ara.

A l’escola La Sèquia, explicava la directora, Montse Feliu, com que dimarts es va parlar de la possibilitat que s’impugnés la resolució de Salut, van indicar als pares que la portessin i ahir ja els van dir que no. «La gran majoria no la porten. Entre els petits no n’he vist cap i als més grans, tres o quatre per aula». Pel que fa als mestres, en general, ja no se la van posar.

Núria Garriga, directora de l’escola Sant Ignasi, recordava que «al pati ja se la treien i ja es veien les cares» i que ahir i abans d’ahir ho van viure «amb molta normalitat i descansats. Hi ha un parell d’alumnes que la duien que ja investigarem per què». Serra hi coincidia que poder-se-la treure al pati «ja va ser un gran què».

A l’escola Serra i Húnter, Anna Torra, directora del centre, valorava que «respectarem la llibertat de qui la vulgui continuar portant» i que aquests dos dies si hi ha algun mestre que l’ha mantingut és perquè està constipat. Quant als alumnes, deia que hi ha una família de P5 que vol que el fill la continuï portant. Al seu entendre, «depèn més de les famílies que no pas de l’edat». Comentava que «amb l’alumnat nou del centre que per exemple ens ha arribat amb la matrícula viva ahir [dimarts] ens vam descobrir».

Un entrebanc en l’ensenyament

Les sis directores consultades admetien que ensenyar amb la mascareta posada ha estat dur. Per demostrar tot el temps que l’han hagut de mantenir, Cunill comentava que «hi ha nanos que han canviat les dents i ara que els hem vist ja t’han vingut amb les dents grosses». Opinava que, «a nivell de llenguatge, on es reflectirà més és en els de les llars d’infants que ens han d’arribar». Serra admetia que «a nivell vocal ens ha matxacat una mica». Igualment, Cassà posava l’accent en els entrebancs pel que fa al tema «de la fonètica i de la lectoescriptura», alhora que incidia en el handicap dels grups bombolla. «Tenim un programa de padrins lectors grans de sisè que baixaven a llegir als de primer» que van haver de deixar de fer. Feliu també parava esment en el fet de no poder barrejar els grups «en franges innovadores». Per altra banda, «a nivell d’aprenentatge, tots els mestres s’han queixat que havien de cridar molt i que tenien la sensació que els alumnes no els entenien».

Per a Garriga també va ser dur no poder ajuntar grups diferents. Quant a la mascareta en concret, admetia les dificultats «en el tema de l’aprenentatge de la llengua» que els va portar a comprar-ne de transparents per als mestres. Torra és de la mateixa opinió. «El reforç de la lectura labial i del llenguatge no verbal ha quedat molt escapçat», afirmava.