Els socialistes de Manresa tornaran a posar una carpa coincidint amb la diada de Sant Jordi al primer tram del Passeig Pere III de Manresa, i ho faran amb una iniciativa d’intercanvi de lectura oberta a tothom qui hi passi amb l'enunciat Intercanviem cultura, intercanviem llibres. “L’objectiu és alliberar publicacions que a casa ja hem llegit i que no volem guardar per intercanviar-les per nous títols d’altres persones que ens els deixin a la nostra parada durant la Diada”, explica el primer secretari del PSC de Manresa i portaveu del grup socialista a l’Ajuntament, Anjo Valentí.

Amb aquesta iniciativa d’intercanvi de cultura volen "donar una segona vida a llibres llegits pels seus propietaris que els vulguin compartir amb altres persones que s’apropin a la carpa que posarem després de dos anys d’obligada absència per la pandèmia". Per a Valentí “es tracta d'una altra forma de foment de la lectura i, per tant, de la cultura, possibilitant el compartir els teus llibres per altres que potser ja fins i tot no es troben en venda o que estan descatalogats”.