L’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants acostarà demà Sant Jordi al Centre Històric. A la plaça Major i al carrer de Sant Miquel, de 2/4 de 10 del matí a 8 del vespre, 9è Mercat de les Lletres de Manresa, i de 6 de la tarda a 8 del vespre, a la plaça Major, microcontes a càrrec de Manelotti per al públic familiar. L’associació tindrà parada de roses a la plaça del Drets i a la plaça Major. Com cada dissabte al matí, hi haurà mercat de productes de la terra a la plaça Major.