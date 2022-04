«La millor política social: un treball digne» és el títol de la xerrada que la mestra, sindicalista i exconsellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa pronunciarà dimecres vinent a Manresa. Serà dins el cicle Pessics de Saviesa, i es durà a terme a les 7 de la tarda al Casino. L’acte s’havia programat per al dia 17 de març passat, però es va haver d’ajornar per malaltia de la ponent. La xerrada de Bassa clourà el cicle titulat «Conquerir els cels» que ha tingut com a convidats la religiosa Sor Lucía Caram o l’exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena.