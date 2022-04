«Quin nom hi poso?», demanaven els autors dels llibres a l’hora de dedicar-los els exemplars. També van ser uns dels protagonistes del Sant Jordi a Manresa. Igual que llibreters i editorials, es van instal·lar en una parada al primer tram del passeig de Pere III. També van haver de vèncer el temps, portar paraigües i refugiar-se del vent.

Llorenç Capdevila, amb la seva Pell de serp, i Neus Orriols, amb El camí de retorn, van ser els qui van obrir la ronda de signatures. Poc després s’hi va afegir el callussenc Jordi Badia, autor de Salvem els mots. «Per a mi és molt especial, perquè és la primera vegada que signo llibres» per Sant Jordi. Va opinar que, tenint en compte el mal temps, «és un miracle la gentada que hi ha». Quan li va tocar signar, a les 11 del matí, feia poc que havia caigut un xàfec, però tot i així el Passeig era ple de gent.

Preocupats pel català

Va continuar dient que Salvem els mots és un «llibre que ha anat molt bé pel que fa a vendes, i suposo que això vol dir que la gent està preocupada per la llengua. Tothom parla d’emergència lingüística i realment ens trobem en un moment delicat. Però quan veus preocupació penses que hi ha esperança i que ens en sortirem».

Al matí també va signar llibres Joan Munné, autor de La peceta porpra. «M’ha sorprès que hi hagi tanta gent», va dir. «És la meva primera vegada. Ja no importa gaire si signo molt o no, sinó que l’ambient és força agradable».

En canvi, Ton Lloret, d’Argençola, ja havia escrit llibres infantils. Repoblem. L’any que vam tornar al poble és el seu primer treball per a adults. «Tot i els paraigües, la gernació de gent que hi ha convida a l’esperança, plogui o no plogui. Hi ha ganes i necessitat de celebrar quelcom sense mascaretes. És un celebrar la vida després de tot el que portem al damunt». Precisament Repoblem reflexiona sobre el món rural i també sobre la gent que, a causa de la pandèmia, va decidir anar a viure a pobles petits.

El camí de Sant Ignasi

«A la dedicatòria els poso sobretot que gaudeixin de la lectura, de les imatges i que s’engresquin a fer la ruta, tant a peu com amb bicicleta», va explicar Miquel Àngel Ramos. Ha escrit El meu camí ignasià. Ahir qui s’hi acostava li demanava informació sobre el camí i també consells per fer-la . «Per a mi és una novetat. Jo soc novell en això i estic content. És una cosa pròpia de Manresa».

També van signar llibres, entre altres, Eugènia Vilaró, amb Lorda; Josep Arola i la seva novel·la Gorg blau; Beatrice Nyffenegger amb Anirob, o la lluna ens espera; Enric Llort amb Puta, tu; Rafel Donat, autor de Boles de paper; Ivan Tapia, Marta Genís i Miquel Coll, amb les seves obres El libro secreto de Sam y Sam, La academia (La casa de papel) i Terror Book.

La periodista de Regió7 Gemma Camps va signar exemplars del seu darrer treball, Zero Bombai. Ahir va ser totalment diferent dels darrers Sant Jordi amb pandèmia. «Avui [ahir per al lector] fa molta il·lusió. Hi ha moltes ganes, tot i que fa un dia estrany. Sense mascaretes, sense restriccions... a viure».

Dels Estats Units a Manresa

A la tarda van passar per l’estand de signatures l’activista social i polític manresà Ramon Majó, que ha escrit El meu lloc al món, i Alba Sunyer, sallentina establerta als Estats Units, autora del recull de receptes Àpats, l’art i la cultura de menjar i beure a Catalunya. S’ha editat en anglès i català. Poder signar a Manresa «ha estat una injecció de sobredosi d’emocions que m’ha portat a retrobar-me amb amics», va comentar a aquest diari. Sunyer viu a Detroit des del 2008, i s’ha desplaçat expressament a Catalunya per presentar el llibre. Al matí va ser a Barcelona, i a la tarda a Manresa. «És molt emocionant ser aquí, a casa meva, i fer aquest llibre ha sigut una satisfacció personal».

El col·laborador de Regió7 Jordi Estrada també va signar exemplars del seu Lilienne i les bombolles de sabor. «Les sensacions són bones perquè signes a casa amb gent de casa». Estrada també va dir que «és bonic parlar amb altres escriptors».