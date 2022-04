La regidora de Junts per Manresa Claudina Relat Governa deixarà l’Ajuntament per assumir la presidència del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a les comarques centrals.

Relat, regidora de Centre Històric, substituirà l’osonenc Miquel Sitjà Domènech al capdavant de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Junts per Manresa va aconseguir vuit regidors a les darreres eleccions municipals. Amb la sortida de Relat, el següent a la llista de la candidatura és el número 9 Josep Maria Fius, que va ser president del PDeCAT a Manresa entre el 2016 i el 2020.

Claudina Relat, nascuda a Manresa el 1983, és arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya amb formació al Regne Unit i Holanda (2001-2008).

Ha cursat el Màster Oficial d’Urbanisme a l’EtsaB (2009-2012). Té despatx propi d’arquitectura, urbanisme i disseny des de fa deu anys.

És membre de la junta directiva i tresorera del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a la Demarcació Catalunya Central.

Nominada al premi National Program and RIAS (Royal Institute of British Architects, RIBA) Student Awards for Architecture 2006 en la Categoria de «URBAN DESIGN AWARD». Des del 2012 lidera el projecte de «eco-casas.net», que és una sinergia de diferents empreses per construir arquitectura sostenible i ecològica.

Ha estat monitora de l’esplai de lleure infantil del barri de la Font dels Capellans de Manresa entre el 2001 i el 2006.