La diada de Sant Jordi d’enguany es va viure amb molta intensitat tot i la incertesa del temps. A mig matí ja es deixaven veure els primers manresans que volien comprar llibres, roses o simplement fer una passejada i gaudir de la jornada amb normalitat i sense restriccions.

També era el primer any, després del parèntesi a causa de la pandèmia, que les entitats locals, associacions de veïns i partits polítics tornaven a tenir una parada per vendre-hi roses. Un retorn que van viure intensament i amb un resultat satisfactori. Els diversos punts de venda eren situats al passeig de Pere III i la plaça de Sant Domènec.

Joan Serra, de la floristeria Viver Serra, va assenyalar que «Sant Jordi sempre és una festa», i que, «tant si se celebra en cap de setmana com en un dia lectiu, les ganes sempre hi són». Pel que fa a l’ambient, va apuntar que «es notava que la gent tenia ganes de sortir al carrer», i quant a la venda de roses, es va mostrar satisfet perquè «al llarg de la setmana n’hem tingut moltes a la botiga i per a avui (ahir per al lector) tenim algunes reserves fetes».

Joan Miret, del Grup Sardanista Dintre el Bosc, va afirmar que el retorn s’havia fet amb «molta il·lusió i ganes perquè normalitzar la situació és molt important». Pel que fa a la venda de roses, va dir que havia anat molt bé perquè «la pluja no espanta la gent i tothom estava engrescat».

Guillermina Román, del Casal Cultural Dansaires Manresans, va destacar que estaven «molt contents de poder tornar a vendre roses després d’aquests anys de parèntesi» perquè «la diada de Sant Jordi és molt especial».

Arame M’bodji, de l’institut Manresa Sis, va comentar que «tot i que Sant Jordi és més maco celebrar-ho amb bon temps, la resposta de la gent ha estat molt bona». Va afegir que «és molt important tornar de mica en mica a la normalitat».