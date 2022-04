La Càtedra de Salut Mental de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i la Fundació Althaia, la primera d’aquestes característiques de Catalunya, ha renovat la direcció. El Dr. Pere Bonet, impulsor de la iniciativa i líder de la càtedra des de la seva creació, a principis del 2019, ha donat pas al Dr. Antoni Corominas, nou director, en un acte que es va celebrar ahir al migdia a la sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El nou director, el Dr. Antoni Corominas, ha dirigit el Servei de Salut Mental i Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet durant els últims 19 anys, i ha compaginat les tasques de gestió i assistencials amb la vinculació acadèmica. Va formar part de l’equip de Salut Mental d’Althaia en els inicis de la seva carrera professional.

Entre els projectes de futur de la càtedra, que té com a missió generar coneixement en els àmbits de la promoció, prevenció i atenció a la salut mental mitjançant la recerca basada en l’evidència científica, hi ha la potenciació de la recerca qualitativa en àrees poc prioritzades –com els determinants socials de la salut mental, la perspectiva holística de les intervencions i el disseny i avaluació de la provisió de serveis–, així com valorar altres àmbits de recerca i transferència de coneixement com poden ser l’escenari postcovid, la prevenció i cura de la salut mental dels professionals i dels estudiants, la formació en eines de gestió de les emocions i de la relació terapèutica dins dels itineraris acadèmics d’atenció a la salut, i l’organització de màsters i postgraus en aquests àmbits.