Els Tirallongues estrenen a Barcelona el seu primer 3 de 7 de la temporada i debuta a la colla una enxaneta de 4 anys

La Colla Castellera Tirallongues de Manresa han actuat aquest diumenge a Barcelona amb motiu de la Festa Major de la Sagrada Família, juntament amb la colla castellera dels Sagals d’Osona i de la colla local dels Castellers de la Sagrada Família.

Va ser una jornada castellera en un marc incomparable i espectacular, als peus de la basílica de la Sagrada Família, on els manresans van estrenar el primer 3 de 7 de la temporada amb una estructura molt sòlida i molt parada en tot moment. Un altre dels moments més emotius va arribar de la mà del debut d’una de les integrants més xiques de la colla, l'Ona Ramos Fortó, de 4 anys, que es va estrenar com a enxaneta en el pilar de 4 que, a més a més, va ser molt ovacionat i aplaudit pel públic assistent.

Després del tradicional pilar de 4 d’entrada, els Tirallongues van sortir amb un 3 de 6 amb agulla en la primera ronda de castells. En la segona ronda van executar un 3 de 7, i un 4 de 6 en la darrera. Van finalitzar la seva actuació amb un pilar de 4 de sortida.

Per part de la colla local, els Castellers de la Sagrada Família, van executar dos pilars de 4, un 2 de 6, un 3 de 7 carregat en la segona ronda de castells, un 3 de 6 aixecat per sota, un pilar de 4 i van finalitzar la seva diada amb un pilar de 4 aixecat per sota. Els Sagals d’Osona van mostrar dos pilars de 4, un 3 de 7 en la primera ronda, un 4 de 7 i un 5 de 6. Van acabar amb un pilar de 5.