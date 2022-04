L’Ajuntament de Manresa es dotarà d’un Pla Director de Participació Ciutadana, un document que fixarà els objectius en matèria de participació i marcarà les línies estratègiques per assolir-los.

De manera prèvia, els serveis tècnics municipals han realitzat una primera diagnosi sobre l’estat de la participació ciutadana a la ciutat, que ara es posarà a debat amb la ciutadania i les entitats de Manresa, per tal que hi facin aportacions a través d’una enquesta.

Totes aquelles persones que hi vulguin participar han de ser majors de 16 anys.

Un cop recollida tota la informació, es farà una sessió de retorn a totes les persones interessades per donar a conèixer els resultats. La fase següent ja serà l’inici del procés participatiu per plantejar accions per al Pla Director.

El procés es va iniciar a finals de l’any passat amb la valoració de l’estat de la participació ciutadana a la ciutat, tant pel que fa als mecanismes de participació que promou l’Ajuntament de Manresa com pel que fa a les diferents entitats i associacions que hi ha a la ciutat.

En aquests mesos s’han fet entrevistes al personal tècnic responsable dels diferents Consells Municipals i s’ha realitzat una enquesta a les entitats inscrites al Registre Municipal d’Associacions, que ha estat contestada per 87 entitats, un fet que es valora molt positivament perquè ajuda a tenir una fotografia més aproximada sobre la situació de les associacions i la valoració que fan dels diferents mecanismes de participació.

Com a òrgans de participació, l’Ajuntament disposa de consells sectorials i de districte.

També el consistori engega processos participatius i disposa de la plataforma de participació Decidim Manresa.