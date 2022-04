L’arquitecte Josep Acebillo, Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona per la seva contribució a la transformació urbanística de la ciutat, serà aquest dimecres a Manresa per obrir el cicle de xerrades “Parlem de la nova mobilitat” organitzat per la nova Fundació Montepio. Serà a les 7 de la tarda a la Sala Pla de l’Om i l’entrada és lliure.

En la seva intervenció, l’arquitecte parlarà dels nous reptes de mobilitat en una societat amb més mobilitat física, en un context d’urbanització global, i en una societat en què se supera el triangle habitar-treballar-desplaçar-se per sumar-hi altres necessitats com el temps de lleure, o les activitats de les persones grans que volen mantenir una vida activa.

Acebillo ha treballat a l’Ajuntament de Barcelona com a Director de projectes urbans del 1981 al 1987, responsable de dirigir els projectes i la construcció de les infraestructures dels Jocs Olímpics de 1992, després com a director de l’Agència Metropolitana Regional de Barcelona (BR) i del 1999 al 2005 esdevé Arquitecte en Cap de la ciutat de Barcelona.

Persona de relleu internacional, també ha treballat a l’àmbit acadèmic en diverses universitats o escoles d’arquitectura com: la Universitat de Lugano-Suïssa, la Swiss Cooperation Program in Architecture, l’International Architecture and Urban Design Laboratory a Ilaud d’Itàlia, l’Escola d’Arquitectura de la Universitat de Yale, la Graduate School of Design (GSD) de Harvard, la Universitat Nacional de Singapur, la Universitat Estatal d’Enginyeria i Arquitectura de Kazan o la Universitat Roma 3.

L’any 2010 va ser un dels fundadors i docent de l’Institut d’Arquitectura de Barcelona fins al 2016 que va reprendre la seva pràctica independent i va obrir l’estudi professional AS, a Lugano, Suïssa.

Debat i idees pràctiques

Aquesta serà la primera conferència del cicle de xerrades organitzat per Fundació Montepio, que els propers mesos farà 3 noves propostes al Bages i al Berguedà (la pròxima serà el dia 8 de juny a Berga).

L’objectiu del cicle és crear un punt de trobada i de debat sobre els grans reptes que hi ha en l’àmbit de la mobilitat sostenible, que afecta des del disseny urbanístic fins a les infraestructures o el transport públic i privat. Les xerrades seran conduïdes per professionals de primer nivell que aportaran la seva visió general, però també faran propostes concretes per donar solució a les problemàtiques del territori.

En aquest sentit, des del Montepio s’apunta que “Acebillo, el primer conferenciant, s’ha convertit avui en un pensador, en algú que més enllà de la gestió feta, i a partir de la seva experiència pràctica, ha fet un llarg viatge de recerca arreu del món. Però no es tracta d’una recerca abstracta, teòrica o només acadèmica, sinó d’una recerca orientada a l’acció, a la transformació. És la investigació d’algú que busca renovar l’urbanisme obrint camins pràctics”.