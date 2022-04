Un miler d’estudiants de primer d’ESO de 14 centres educatius de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès van participar en la Manresada22, un projecte de gimcana tecnològica per conèixer la ciutat de Manresa utilitzant de forma racional eines digitals dels dispositius mòbils. Els alumnes es van moure a peu o bé amb transport públic, com a part de l’aprenentatge, amb abonaments que els havia facilitat l’Ajuntament de Manresa.

L’activitat va ser organitzada per l’equip Lacenet, una associació de docents que des de fa més de 20 anys proposa i organitza activitats telemàtiques per als centres educatius amb la finalitat última de transmetre als alumnes com fer un bon ús de les noves tecnologies.

Ubicacions i reptes

En aquesta ocasió l’organització havia triat una vuitantena d’ubicacions a Manresa. Des de la font del Neptú fins al Casino, el teatre Kursaal, l’antic escorxador i la casa Lluvià. D’entre aquesta vuitantena de llocs, n’havien de cercar cinc. El punt de sortida de tots els grups, formats cadascun per quatre alumnes, era l’entorn de la plaça de les Oques de Manresa.

El repte era arribar a la ubicació que els havia pertocat. La ruta els sortia indicada en un codi QR i també en una aplicació de realitat augmentada. Un cop a lloc, havien de resoldre diverses proves: contestar una pregunta de tipus Trivial, o bé resoldre desafiaments que podien tenir a veure amb la natura, la literatura, fer una foto creativa i, fins i tot, entrevistar algú que passés pel carrer. Tot això ho havien de publicar a Instagram amb l’etiqueta #mnrada22, on es poden seguir les publicacions que s’hi han anat penjant.

Abans de sortir de ruta, cada grup s’havia de tirar una foto dels peus. I en finalitzar les proves, una fotografia de les mans, on hi havien d’escriure o bé dibuixar els sentiments i les emocions que els havia generat el repte. Amb totes aquestes fotos i els missatges se’n farà un muntatge.

El centre de control de la prova era a l’institut Lluís de Peguera. Des d’aquí els professors podien fer un seguiment en temps real on era cada grup. El projecte es va iniciar al mateix institut amb la presència de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; la directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Gemma Boix; el cap d’estudis del Lluís de Peguera, Ignasi Cebrian; i el president de l’equip Lacenet, Moisès Anguera. Van destacar la importància del projecte en el context de renovació educativa.

Aquest mateix projecte, ideat per Lacenet i que es va posar en marxa a Manresa, s’ha exportat a altres ciutats de Catalunya i de l’Estat, com Igualada, Barcelona, Vic, Terrassa, Alcoi i València. Precisament demà, dimarts, se celebrarà el que s’anomena la Barcelonada22. I també mantindrà el mateix format. Hi participaran més de 2.000 alumnes de 28 centres d’arreu de Catalunya, també de les comarques centrals.