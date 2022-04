Encara més bona persona que bon professional. Així el recordaran la infinitat d’amics que va fer al llarg de la seva vida Josep Rojas i Soler de Lloveras, que ha mort als 66 anys d’edat a causa d’un ictus sobrevingut dimarts passat i del qual no se n’ha pogut recuperar.

Rojas era molt conegut i estimat com a fotògraf de premsa, dibuixant, pintor, escultor i apassionat pels motors dels cotxes d’abans.

Dimarts, després de passar el dia a Barcelona, un cop a casa es va submergir en les seves aficions fins que la seva dona, Carme Bayerri, el va cridar. No responia i el va trobar defallit. A l’hospital Clínic no van poder revertir la situació i, ahir, va acabar morint en companyia de la seva família. El 8 de maig haurien celebrat 46 anys de casats. Darrerament havia afegit a les seves múltiples aficions la del teatre, que l’ajudava a explorar una altra perspectiva de la creació artística. Va néixer el 8 febrer del 1956, a Manresa. Va estudiar mecànica als salesians de Barcelona, al Don Bosco. Es va matricular a la carrera de Dret i després de tres cursos es va passar a Belles Arts, on es va llicenciar.

Sempre inquiet va desenvolupar múltiples facetes. El fet d’exercir durant gairebé dues dècades de fotògraf de premsa per a Regió7 més la seva personalitat extrovertida el van fer molt conegut i apreciat, sempre amunt i avall amb càmeres i objectius, multiplicant-se cada dia per cobrir els múltiples fronts d’interès informatiu. Va fer classes de fotografia a casals d’avis. Una tasca que l’omplia especialment perquè explicava que s’ensenyaven mútuament a mirar.