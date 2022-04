Manresa serà el 2024 la seu de l’ACUSTICAT, el congrés català biennal sobre contaminació acústica a les ciutats. Aquest dimarts s’ha clos la 4a edició del certamen a Granollers amb la presència de la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, i regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme de l’Ajuntament de Manresa, Núria Masgrau Fontanet, que ha agafat el relleu de la capital del Vallès Oriental. A Manresa, el congrés se celebrarà al Teatre Kursaal.

De caràcter biennal, el congrés posa el focus en el soroll que generen les ciutats i en l’afectació que té sobre la salut de la ciutadania. El trànsit rodat, les obres o l’oci nocturn, que són les principals fonts de soroll.

L’edició de Granollers ha comptat amb l’assistència de prop de 300 persones, que durant dos dies han participat en sessions en les quals s’han tractat temàtiques com la gestió del soroll, les zones de baixes emissions, l’electrificació del transport públic o les problemàtiques de salut derivades del soroll, entre altres.

En el seu discurs, la regidora Masgrau ha agraït l’oportunitat de formar part del projecte ACUSTICAT d’aquí a dos anys. Ha posat de relleu que es tracta «d’un projecte coral on hi participen les institucions més nuclears del país en el camp de l’acústica». També ha destacat que compta «amb un ampli suport d’empreses del sector» i que «l'ACUSTICAT és sensible amb el territori traslladant la seu de forma itinerant a ciutats mitjanes que clarament tenim coses a dir».

A Manresa, ha dit, la contaminació acústica genera moltes queixes del veïnat. «El trànsit, la gestió de les zones de càrrega i descàrrega, la ubicació d’algunes indústries en zones sensibles, les terrasses d’establiments de restauració i també i malauradament la convivència mal entesa per alguns ciutadans» són alguns dels focus principals de soroll. «Tot això, fa que l’activitat econòmica i el descans veïnal no vagin sempre a l’hora, o almenys no tant com ens agradaria» ha conclòs la regidora, que espera que el congrés ajudi a trobar solucions que millorin la convivència i el benestar de la ciutadania.