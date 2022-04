Manresa modifica el pla urbanístic per evitar que aigües residuals vagin al riu

Amb la unanimitat de totes les forces polítiques es modificarà puntualment el pla urbanístic de Manresa per poder tirar endavant les obres de desdoblament i soterrament del col·lector general a l’alçada del barri de Sant Pau. En aquell punt hi ha un coll d’ampolla que propicia que les aigües residuals vagin a parar al riu pel sobreeixidor quan plou una mica (vegeu Regió7 del 24 de març).

Josep Gili, regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, va explicar que la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament està redactant el projecte de desdoblament del col·lector general al seu pas per les fàbriques Blanca i Vermella.

Segons Gili, «a causa del seu estat deficient en aquest tram es fa necessari executar un de nou de forma soterrada, que passarà paral·lel al que ara existeix, i que es mantindrà per temes de seguretat i gestió de les aigües residuals».

A l’inici d’aquest tram desdoblat per davant de les fàbriques Vermella i Blanca el projecte preveu una instal·lació que permeti decantar els llims i sorres del col·lector.

També es preveu situar al final d’aquest tram nou una instal·lació de cargol d’Arquímedes que permeti retornar les aigües residuals al col·lector.

La regidora del PSC Mariana Romero va celebrar l’aprovació inicial de la modificació puntual. I va aprofitar per recordar que «fa més de 10 anys que tenim aquest problema. Demanem que no ens passem 10 anys més per fer l’obra, perquè es tracta d’un problema sanitari».

La modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa comprèn l’àmbit de les fàbriques Vermella i Blanca per a la implantació de la variant del col·lector general tenint en compte els condicionants de l’entorn tant mediambientals com patrimonials.

Canonada plena de grava

L’estat del col·lector existent fa necessària una variant d’aquest, per dur a terme les tasques de manteniment que requereixen el seu buidat, tenint en compte les restriccions d’abocament al riu Cardener, ja que és necessari mantenir el servei en continu del col·lector.

Per tal de donar accés a tot el recorregut, cal projectar un camí d’accés que segueix la canonada des del punt de connexió inicial a la comporta fins el punt de vessament a la canonada existent. Aquest camí en un punt ha de travessar una derivació del Cardener i per tant cal fer una obra de pas.

L’objectiu de la modificació consisteix en adaptar el planejament vigent a la nova infraestructura prevista per a l’execució de les canonades i equips que han de permetre donar continuïtat al subministrament d’aigües residuals a la depuradora i disposar d’un sorral per eliminar graves i sorres.