A data d'avui, 26 d’abril del 2022, hi ha 16 persones ingressades amb covid-19 a l'Hospital Sant Andreu de Manresa.

Dimarts passat, dia 19 d’abril, hi havia 7 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu. Fa dues setmanes no quedava cap ingressat per covid.

Durant la darrera setmana 10 persones han ingressat, cap dels hospitalitzats han estat donat d'alta i una persona ha mort.

Amb aquesta són 175 les persones que han perdut la vida a causa de l'epidèmia en aquest centre assistencial manresà.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, que coincideix amb el període d'inici de la sisena onada, són: