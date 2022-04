El darrer ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat les bases per als ajuts a empreses per contractar persones en situació d’atur, unes subvencions que tenen l’objectiu de crear ocupació i d’afavorir el desenvolupament econòmic de la comarca.

Amb un import total de 150.000 euros, les ajudes consten de dues línies. La Línia A està destinada a empreses de Manresa i l’ajut té un import de 6.000 euros. Línia B està destinada a empreses del Bages i l’ajut és de 9.000 euros. En ambdós casos són per cada contractació a jornada complerta, o la part proporcional en cas de jornades parcials, que mínim hauran de ser del 50% de la jornada que marca el conveni d’aplicació. Les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur formen part del Fons de Prestació dels Plans d’Ocupació 2022 de la Diputació.