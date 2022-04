Després del parèntesi de dos anys obligat per la pandèmia, torna el Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages. Un total de 55 alumnes de diferents centres de secundària del Bages i el Moianès participaran avui en la 29a edició del certamen. L’objectiu és promoure l’emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social. La jornada se celebrarà a Les Comes de Súria i els participants hauran de superar, en equip, unes proves de lideratge, perícia, orientació i valors. El veredicte es donarà a conèixer al final de la jornada, després que els finalistes hagin fet una exposició oral per defensar el seu lideratge.

Paral·lament a les proves hi haurà diverses ponències. Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, que parlarà d’El canvi climàtic. Què hi podem fer nosaltres. També hi intervindran Mireia Gilibert, top 20 en el rànquing Influential Women of Mobility 2020 i guanyadora del Premi Protagonistes del Demà de l’any 2002, i Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per la Gestió de Residus.