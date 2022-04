L’Associació femVallès i la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures que lidera la Cambra de Comerç Manresa, han fet pública una proposta de millora de l’estació de Sabadell Sud que permetria incrementar notablement el nombre de trens semidirectes de la línia R4 de Rodalies, la que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders passant per Barcelona. Segons aquestes entitats podria haver-hi fins a 4 serveis semidirectes cada hora.

La proposta l‘han treballat les dues entitats i aquest dimecres l’han fet arribar a Renfe i Adif perquè l’estudiï i valori. Segons femVallès i la Taula del Bages l’actuació reduiria substancialment el temps de trajecte entre el Bages, el Vallès i Barcelona.

Aquest nou plantejament consisteix en la instal·lació de dues agulles i la millora de les vies de l’estació Sabadell Sud aplicant el model francès d’estació. Aquest model d’estació de quatre vies utilitza els ramals exteriors per a trens sense aturada (semidirectes) i els interiors pels serveis amb aturada. Es garantiria el màxim profit de la infraestructura i s’agilitaria l’avançament entre combois. En aquest cas, mentre un tren “ordinari” de l’R4 està parat a les vies centrals, el semidirecte l’avançaria per un lateral.

Sense semidirectes per obres

En la línia R4 de Renfe hi circulaven fins dissabte passat tres serveis semidirectes al dia i per sentit amb origen o destí Manresa. Però a causa de les obres a la xarxa que aquesta setmana ha iniciat Renfe, Rodalies ha canviat els horaris eliminant tots els trens semidirectes. Un canvi que la Taula de Territori del Bagesi femVallès han criticat perquè s’ha fet sense consensuar amb el territori.

Els trens semidirectes permeten trajectes ràpids capaços de competir amb el cotxe i alhora possibiliten el creixement de la xarxa ferroviària amb el manteniment de serveis més locals amb parades en tot el recorregut. Ara per ara, el trajecte en tren entre Manresa i l’Hospitalet de Llobregat es fa en una hora i mitja, mentre que amb cotxe es tarda menys d’una hora.

Segons femVallès i la Taula de Territori del Bages l’actuació que proposen podria aplicar-se immediatament, permetent que amb la finalització de les obres es puguin oferir la meitat dels serveis en format semidirecte i l’altra meitat amb parada a totes les estacions.

L’associació femVallès remarca que l’increment de serveis semidirectes permetria la construcció de noves estacions, algunes de les quals estan aturades amb l’argument que la seva construcció perjudicaria la resta d’usuaris amb majors temps de trajecte. És el cas de les de Can Llong i Taulí a Sabadell o l’intercanviador de Riu Sec entre Barberà i Cerdanyola del Vallès.

Per altra banda, des de la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures del Bages consideren que l’aplicació d’aquestes mesures és compatible amb la reivindicació d’unes noves rodalies amb el centre a Manresa i prolongades en direcció a Calaf i Lleida.

femVallès

L’associació femVallès està integrada per les següents entitats: Cecot, UEI, Ciesc, Via Vallès, Sant Cugat Empresarial (SCE), Baricentro, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya - Delegació del Vallès, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Barcelona - Delegacions del V. Or. i Occ. (CAATEEB), Col·legi d’Arquitectes de Catalunya - Delegació del Vallès (COAC), CCOO, Cambra de Comerç de Terrassa, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa (ICATER), Circuit Barcelona – Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Sagalés, Transports Urbans de Sabadell (TUS), Cambra de Comerç del Vallès Oriental, Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU), Aliança Ferroviària TransPirinenca (AFTP), Fundació per la Indústria, Mútua de Terrassa i Grup Moventia.

Taula de Territori

La Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures està liderada per la Cambra de Comerç de Manresa i la integren els Col·legis d’Arquitectes de Catalunya, d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, d’Enginyers Industrials de la Catalunya Central, d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, d’Agents de la Propietat Immobiliària, els gremis d’Industries de la Fusta, d’Instal·ladors del Bages i el Berguedà, de constructors d’Obres de Manresa i comarca i l’I·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa.