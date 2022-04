«Seguirem vivint a la terra a la terra d’aquí a molts anys?». Què en podem aprendre del cel, observant-lo tant de dia o de nit?». O bé «Els nostres viatges d’estiu seran a la Lluna?». Són algunes de les preguntes que tindran resposta a la jornada Women in Aerospace Europe Barcelona (WIA-E Barcelona) que se celebrarà aquest dissabte al Museu de la Tècnica de Manresa.

Constarà d’una taula rodona en la qual hi intervindran tres dones científiques, i de tallers familiars pensats per a nens i nenes de 5 a 12 anys. La iniciativa s’anomena «L’espai a les nostres vides» i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, la Fundació KIM de Barcelona i el mateix Museu de la Tècnica.

Un món d’homes

WIA-E és una entitat a escala europea que té com a principal objectiu visibilitzar les dones en el sector aeroespacial, «ja sigui explicant les seves vivències com a professionals del sector o bé fent xerrades més centrades en projectes en els quals treballa», ha explicat a Regió7 la manresana Àurea Cors Espinal. Treballa a l’Agència Espacial Europea (ESA) a Darmstadt Alemanya, i forma part del grup WIA-E a Barcelona.

L’activitat programada a Manresa és la primera que durà a terme l’entitat de forma presencial. «La volíem fer a algun lloc que no fos Barcelona per descentralitzar-ho». El fet que Cors sigui de Manresa i també una altra científica que hi participarà, Anna Ruiz, va fer que es decantessin per la capital del Bages.

A 2/4 d’1del migdia hi haurà una taula rodona amb l’enginyera Aeroespacial i enginyeria Física Pilar Gil; la doctora en Astrofísica Francesca Figueras i la catedràtica de Física Atòmica Maria Dolors Rodríguez. Parlaran de l’espai, «de com està vinculat a les seves vides i també a les nostres». Cors ha assegurat que «no serà una xerrada tècnica, sinó que explicaran perquè van triar aquest àmbit, com se senten o com els afecta ser dones en un sector molt masculinitzat».

A partir de 2/4 de 12 hi haurà el taller Celística a càrrec del doctor en Física i divulgador Kike Herrero. Farà un exercici d’astronomia propera i ensenyarà què es pot aprendre mirant el cel. La primera hora s’ha pensat per a infants de 5 a 8 anys, i a 2/4 d’1 per a joves de 9 a 13. La manresana i enginyeria en Sistemes Aeroespacials i comunicadora científica Anna Ruiz, dirigirà un segon taller per a nens i nenes de 8 a 12 anys. Reflexionarà sobre com poden ajudar al planeta els nanosatèl·lits. Totes les activitats són gratuïtes i es recomana inscriure’s prèviament a wia-europe.org.