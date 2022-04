Recobreixen de peces d’alumini l’estructura de la futura entrada al Museu de Manresa

Lentament l’edifici del museu de Manresa, a l’antic col·legi de Sant Ignasi, es va transformant. Els últims dies ha canviat l’aspecte de la gran estructura que es convertirà en la nova entrada a l’equipament cultural.

Feta de tubs i recoberta de formigó, hi han instal·lat plaques d’alumini que la cobreixen, i ahir ja van començar a arribar els vidres que completaran el canvi. Aquest estiu farà sis anys que van començar les obres del que ha de ser el futur Museu del Barroc de Catalunya.

Com un trencaclosques

Els treballs a l’estructura de l’entrada no són senzills. Les peces que recobreixen la instal·lació són de diferents mides. S’han hagut d’encaixar com un trencaclosques amb l’ajuda de la grua d’obres que hi ha al costat. Als espais que han quedat oberts és on hi aniran les vidrieres que van començar a arribar ahir amb grans camions. Hi entrarà claror i a més a més farà funcions de mirador, sobretot a la cara que dona a la plaça de Sant Ignasi, que és on n’hi haurà més.

L’estructura serà una rampa que connectarà totes les plantes de l’edifici del museu i també permetrà accedir al claustre, un espai que ara també està en plenes obres. Segons el projecte, s’ha de convertir en una mena de plaça pública oberta a tothom.

Fora bastides

La façana de l’edifici que dona a la plaça Sant Ignasi va adquirint, així, personalitat pròpia. La paret mitgera que unia l’antic col·legi amb la desapareguda església de Sant Ignasi s’ha restaurat i hi han col·locat làmines verticals per jugar amb el fons de la paret mateixa i amb les ombres. Fins a finals de l’any passat tota aquesta part de la façana de l’edifici del museu era plena de bastides.

Les obres a l’edifici del Museu Comarcal de Manresa van començar el 2016. A finals del 2017 es va alentir a causa de la caiguda d’un fals sostre just on es fan els accessos que va deixar al descobert deficiències estructurals de l’edifici, que es va haver de tancar al públic. El 2018 els treballs es van encallar quan l’Ajuntament va rescindir el contracte amb l’empresa que les feia per incompliment de contracte. El 2019 es van tornar a adjudicar, i fins ara.