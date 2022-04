Dolors Bassa, mestra i psicopedagoga, activista sindical i exconsellera de Treball, Afers Socials i Família, va participar ahir al cicle de l’Ajuntament Pessics de Saviesa. Si bé va acabar la seva intervenció reconeixent que «no tinc la solució per a res», va aportar idees per a una gran varietat de temes.

Bassa va criticar «la mercantilització del treball» i va dir que, «fins ara, ha tingut una mirada masculina i ens convé que tingui una mirada més social i femenina». Va defensar la creació de la Renda Garantida de Ciutadania i que, per anar endavant com a país, «cal buscar solucions a llarg termini transformadores i trencadores». Preguntada pel públic, va admetre que «el problema més greu que tenim actualment és com combatre el discurs de l’extrema dreta».

L’acte, conduït pel filòsof Xavier Valls, duia l’enunciat «La millor política social: un treball digne», sobre el qual va reflexionar Bassa.