Annabel Regales, alumna de 1r de Batxillerat de l’institut Guillem Catà de Manresa, és la guanyadora del 29è Premi Protagonistes del Demà: Doctor Carles Garriga del Rotary Club de Manresa-Bages. El certamen, que es va celebrar aquest dimecres després d’un parèntesi de dos anys a causa de la pandèmia de la covid-19, va comptar amb la participació de 55 alumnes de diferents centres de secundària del Bages i el Moianès. Va ser una jornada d’activitats molt interessant en què es va promoure l’emprenedoria, el treball en equip, els valors humans i la consciència social entre els joves participants.

El guardó es va celebrar a Les Comes de Súria amb el format i escenari habituals. En el decurs de la jornada es van combinar les activitats lúdiques i formatives amb les ponències de Mireia Gilibert, que és top 20 en el rànquing Influential Women of Mobility 2020 i que va ser guanyadora del Premi Protagonistes del Demà de l’any 2002. També Xavier Bosch, cap dels serveis tècnics del Consorci del Bages per la Gestió de Residus, que va parlar de la gestió de residus al territori en una taula rodona en què també va participar-hi Xavier Pratginestós, gerent de l’empresa Hermanos Pratginestós i que va ser conduïda per Esteve Pintó. El certamen també va comptar amb la presència de Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, que va centrar la seva conferència en el canvi climàtic.

Els participants van fer part de les activitats en grup, cosa que va fomentar les coneixences, la companyonia, el debat sobre diverses qüestions i els aprenentatges. Després de realitzar diferents proves de perícia, orientació i valors, cada un dels grups va escollir un representant. Un jurat format per representants del Rotary Club Manresa-Bages, Les Comes i Cajamar va ser l’encarregat d’escollir el guanyador després d’escoltar l’exposició oral que van fer individualment els finalistes per defensar el seu lideratge.

La guanyadora, Annabel Regales, té 17 anys i està cursant Batxillerat social-econòmic. El premi consisteix en una estada a un Camp del Rotary a un país europeu.