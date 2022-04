Fem Manresa organitza un acte, el proper dijous 5 de maig, per seguir debatent sobre la inversió prevista (uns 40 milions d’uros) per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa, que consisteix en soterrar part de les vies al seu pas per la ciutat i en construir una nova estació a plaça Espanya.

La passejada començarà a les 18.30h a l’Estació d’Autobusos i recorrerà el tram comprès entre les estacions de Manresa-Alta i Manresa-Baixador, arribant a la plaça Espanya, que és a on hi ha prevista la nova estació que substituirà l'actual, a 262m de distància. L’acte comptarà amb la participació de la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP). Des la candidatura municipalista qüestionen que ERC Manresa i Junts per Manresa justifiquin aquesta inversió parlant d'una presumpta millora de la mobilitat a Manresa i a tota la comarca del Bages, amb arguments tals com que el fet de tenir una nova estació a la plaça Espanya permetrà augmentar el nombre de passatgers del tren i la connexió amb el servei d'autobusos de la comarca. Fem Manresa considera que “aquesta inversió no és en cap cas una prioritat, ja que continuarà perpetuant l'ús del vehicle privat enfront del transport públic i col·lectiu”. En aquest sentit, defensen que seria molt més útil destinar fons públics a aprofitar el traçat ja existent de ferrocarril a la comarca i recuperar el projecte -ja plantejat el 2009 per la Generalitat de Catalunya i FGC- del tren-tramvia: un tren entre pobles, que funcionaria com a tramvia dins dels nuclis urbans. Aquesta proposta permetria inicialment la connexió de Manresa, Sant Joan, Callús, Súria, Santpedor i Sallent, i, posteriorment, allargar la línia del tren cap a Balsareny, Navàs i Cardona, podent arribar així al Berguedà i al Solsonès. D'aquesta manera, el Bages Sud i el Bages Nord, zones que sovint semblen aïllades, quedarien connectades amb una xarxa de transport públic que permetria vertebrar la comarca, amb una alternativa real al cotxe privat. Defensa que “si realment existeix un compromís per un transport públic de qualitat, és necessari que l'Ajuntament de Manresa i FGC es replantegin la inversió per al soterrament de la línia i la nova estació a plaça Espanya i que s'opti pel tren comarcal”. Un projecte necessari i imprescindible per millorar la mobilitat comarcal, reforçar la xarxa de transport públic, reduir les emissions contaminants i, a la vegada, reforçar la capitalitat de Manresa.