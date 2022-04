FGC preveu que els trens de Manresa hagin de fer transbord a Martorell

Manresa es quedarà sense trens directes dels Catalans cap a Barcelona. S’haurà de fer transbordament a Martorell. Tan d’anada com de tornada. Ho ha advertit el PSC a Manresa i el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament. Segons assegura, és una proposta inclosa al Pla d’Actuació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 2022-2026. En aquest mateix pla també hi ha el projecte de soterrar la línia del tren a Manresa, des de Manresa Alta, i fer una nova estació sota plaça Espanya. El transbordament també l’haurien de fer els passatgers d’Igualada.

«Si no hi ha modificacions en aquest pla, des de Manresa anirem a Martorell per agafar el tren a Barcelona. Ras i curt», ha dit el PSC a través d’un comunicat. El motiu? El Pla d’Actuació del FGC contempla crear un metro metropolità entre Martorell i Barcelona que en un futur hauria d’arribar a Gràcia. Actualment la línia acaba a plaça Espanya. S’hauria de construir una via soterrada de poc més de tres quilòmetres, detalla el mateix pla. De Martorell a Manresa es consideraria un servei ordinari de rodalies. A Martorell finalitzaria la línia de Manresa, la R5, i començaria el servei de metro metropolità. El mateix passaria amb la línia d’Igualada, l’R6.

Aquest projecte comporta «una reordenació dels serveis per a millorar la seva capacitat mitjançant la segregació per trams, amb transbordament a Martorell», diu textualment el propi pla. Això permetrà una «adaptació del par a les necessitats de mobilitat segons els trams», i «preparar l’operació per a la posada en servei del perllongament de la línia Llobregat-Anoia» -la de Manresa i Igualada- «fins a Gràcia».

Especifica que pels trams Martorell-Igualada i Martorell-Manresa s’haurien d’adquirir 14 noves unitats mòbils amb una capacitat a l’entorn de 100-150 places cadascuna. 12 estaran operatives, 1 en reserva i 1 en manteniment.

Manca de transparència

Pel Grup Municipal Socialista, hi ha hagut manca de transparència per part de l’Ajuntament de Manresa. El portaveu del grup, Anjo Valentí, ha declarat que «ens trobem davant una manca de transparència per part de FGC i amb la corresponsabilitat de l’actual govern a l’Ajuntament de Manresa», ja que «ens dona a entendre que no es va oposar a aquesta proposta d’eliminació dels serveis directes, potser lligada a la inversió pel soterrament de les vies dins la ciutat», obra que s’ha d’iniciar a finals de l’any vinent. Implicarà enderrocar l’actual Manresa Baixador i fer una estació nova a plaça Espanya.

Ressalta que tampoc no es va informar d’aquest projecte durant les diverses presentacions públiques que s’han fet del projecte de soterrament. L’última va ser el passat 10 de març amb la presència de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà. Segons Valentí, «un soterrament no val ni justifica haver de patir un transbordament», i ha reclamat a l’Ajuntament de Manresa que defensi davant Ferrocarrils que no n’hi hagi. Considera que els usuaris no acceptarien un soterrament a canvi del transbordament.

Accions parlamentàries

Per la seva part el diputat socialista del Bages, Berguedà i Solsonès, Cristòfol Gimeno, considera que «ens trobem davant una flagrant manca d’informació» que es «volia fer passar desapercebuda al conjunt de la ciutadania i en especial als usuaris». Gimeno ha anunciat que el PSC emprendrà accions parlamentàries al respecte amb la voluntat que es donin explicacions «justificades i transparents» sobre els objectius d’aquesta proposta.