FGC replica al PSC que no s’ha pres la decisió d’eliminar els directes a Barcelona

El Pla d’Actuació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022-2026 contempla que en un futur per anar de Manresa a Barcelona s’hagi de fer transbordament a Martorell. També a l’inrevés. Tot i així «no és un projecte formal ni s’ha presentat oficialment, sinó que és una aproximació a la reforma de la millora del servei» ha assegurat la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà. «Estem obligats a estudiar tots els escenaris, i aquest és un estudi que caldrà contrastar amb possibles alternatives».

El grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Manresa ha alertat que l’esmentat pla preveu eliminar els trens directes de Manresa a Barcelona i haver de fer transbordament a Martorell.

En declaracions a aquest diari la presidenta de Ferrocarrils ha afirmat que la iniciativa s’emmarca en la millora de la línia Llobregat-Anoia. És un dels principals objectius de la companyia ferroviària després que els últims anys hagi modernitzat la línia del Vallès. La previsió és que s’hi inverteixin 250 milions d’euros.

Subirà ha manifestat que «estudiarem diverses alternatives i escenaris. És el nostre propòsit i és la nostra forma de fer». Quan els estudis s’hagin enllestit «els compartirem amb el territori, tal i com hem fet amb el projecte del perllongament» de la línia de Manresa cap el parc de l’Agulla «on hi eren presents tots els grups municipals i actors socials», ha recordat. Ha insistit que «totes les actuacions que fa Ferrocarrils són consensuats amb els agents del territori i posant sempre l’usuari al centre de les decisions».

Subirà ha explicat que un dels elements claus de la millora global que planteja és la connexió de les dues línies, la del Vallès i la de Llobregat-Anoia, a Gràcia. Actualment la línia Llobregat-Anoia acaba a plaça Espanya. Això milloraria de «manera radical l’accessibilitat a llocs centrals de Barcelona des del Bages, l’Anoia i el Baix Llobregat, així com la regularitat i la robustesa del servei». Això es preveu que pugui ser cap el 2027. «Per tant hi ha temps per a debatre, estudiar i arribar a un consens entre tothom». L’any vinent FGC té previst iniciar el soterrament de la línia de Manresa, des de l’estació de Manresa Alta, i construir una nova estació sota plaça Espanya.