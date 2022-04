El Simposi Internacional 2022 «Mistagogies dels exercicis espirituals: 500 anys després», que tindrà lloc a la Cova Sant Ignasi de Manresa del 12 al 18 de juny, té les inscripcions tancades per assistir-hi presencialment, però estan obertes per al simposi on-line, que es farà del 13 al 17 de juny.

La inscripció on-line dóna accés a la retransmissió en directe de les ponències i comunicacions del simposi els dies 13, 14, 16 i 17 de juny, així com a les gravacions de les mateixes per accedir-hi amb posterioritat (en cas de no poder connectar-s’hi en viu).