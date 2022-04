Josep Acebillo, urbanista de la Barcelona olímpica, va afirmar en el cicle sobre mobilitat organitzat per la Fundació Montepio que Manresa hauria d’exercir un paper de centralitat que actualment no té. I que en aquesta centralitat la mobilitat hi té un paper cabdal.

Acebillo va criticar que el tren trigui el mateix temps que fa un segle en arribar fins a Barcelona i que la ciutat no tingui connexions ràpides i eficients amb altres ciutats de la Catalunya Central com Vic o Solsona. «Això és el que hem de superar»,va dir en l’acte celebrat dimecres a l’auditori de la Plana de l’Om, i va afegir que «només ho podrem fer a base d’infraestructures de mobilitat». La conferència de Josep Acebillo va inaugurar el cicle «Parlem de la nova mobilitat», organitzat per la nova Fundació Montepio amb l’objectiu d’obrir espais de debat al voltant de temes d’actualitat relacionats amb la mobilitat, les infraestructures, el transport o l’urbanisme. Acebillo va exposar la seva visió sobre com hauria de ser la mobilitat actual que, segons ell, hauria de donar resposta a les necessitats de la «nova economia neoterciària», basada en el coneixement, la tecnologia i la creativitat. Va afegir que «les necessitats de mobilitat són diferents de les de l’època industrial». Davant del debat entre mobilitat i sostenibilitat, va dir que «no és admissible contraposar l’ecologia amb l’economia»,. El que s’ha de fer, des del seu punt de vista, no és treure cotxes sinó afavorir aquells que menys contaminen. El cicle «Parlem de la nova mobilitat» continuarà el dia 8 de juny amb una xerrada a Berga, a càrrec d’Andreu Esquius, enginyer expert en planificació de mobilitat.