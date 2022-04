L’Associació de Veïns de Vic-Remei col·labora amb el projecte Labdoo, per recollir material informàtic en desús que fa arribar com a eines didàctiques a Ucraïna. Per col·laborar es pot escriure un correu electrònic vicremei@gmail.com, trucar al 93 874 75 99 o passar els dimecres de 5 a 7 de la tarda per la seu del carrer Verge de l’Alba, 5-7, a Casa Caritat.