El cap de setmana del 7 i 8 de maig, Manresa acollirà el Bages Ludic Market, ubicat al castell del segle X de l’Oller del Mas on es podrà gaudir d’una fusió de comerç, gastronomia, tallers, actuacions, balls i activitats lúdiques.

Entre les activitats lúdiques, es faran dos tallers florals. Per als amants del vi, hi haurà una activitat guiada on es podrà conèixer la història de l’Oller del Mas, visitant les vinyes i el celler on es cataran 3 dels seus vins ecològics. Per als més petits hi haurà maquillatge facial i passejades amb poni entre les vinyes.

Hi haurà estands de moda, joies, accessoris, aromes i art; un discjòquei i actuaran Valentin Picard i el seu violoncel electrònic; Raoul Vazquez de la 9a edició d’Operación Triunfo, i altres.