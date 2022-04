Com en els vells temps, amb cua de gent per arribar al Palau Firal de Manresa, i amb cues quilomètriques per comprar menjar a les 'food truck' i tiquets per beure. Mentrestant, sonava el hip hop de Maio com a prèvia. Gent amb paraigua i públic molt heterogeni, famílies incloses. A l'hora que tocava, el cel ha donat una treva i ha sortit a l'escenari el grup Love of Lesbian, un dels plats forts de la programació Manresa 2022 organitzada per l'Ajuntament en els 500 anys de l'arribada de sant Ignasi a la capital del Bages.

La banda liderada per Santi Balmes ha obert la seva actuació amb la cançó que dóna nom al disc V.E.H.N. "Viaje épico hacia la nada", que el públic ha respost amb una gran ovació. "No plou", ha destacat Balmes, tot mirant el cel". I que duri, segur que ha pensat el respectable. "Benvinguts sigueu al concert de Love of Lesbian a Manresa", ha cridat el cantant.