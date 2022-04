Un total de 140 nens d’entre 4 i 18 anys beneficiaris del programa Invulnerables contra la pobresa infantil, refugiats d’Ucraïna i infants que es trobin en risc d’exclusió social, rebran avui a Manresa la visita d’oftalmòlegs i d’optometristes voluntaris de la Fundació Althaia i de la Fundació Ramón Martí Bonet contra la ceguesa.

La canalla que necessiti una prescripció podrà escollir les seves ulleres amb els professionals de Natural Òptics Group, empresa nacional amb seu a Lleida amb més de 30 anys d’història, que els donarà les ulleres i els vidres amb una cita per recollir-les a les òptiques del grup a Manresa.

Invulnerables amb visió, que és el nom de la campanya, és una aliança dels impulsors d’Invulnerables amb Fundació la Caixa i Natural Òptics Group i té el suport del Col·legi oficial de Metges de Barcelona, que facilita les aliances arreu de Catalunya amb centres sanitaris públics i privats. Es tracta d’una acció que es du a terme on és present el programa Invulnerables contra la pobresa infantil per vetllar per la salut visual dels nens, com un pas indispensable per garantir el seu benestar integral i el suport fonamental per al seu desenvolupament cognitiu.

A Manresa, la campanya serà a les consultes d’oftalmologia de la Fundació Althaia de l’Hospital Sant Joan de Deu gràcies a la implicació dels professionals del Servei d’Oftalmologia, que cedeix les instal·lacions i l’equipament per dur a terme les visites. La jornada començarà a les 9 del matí i es previst que s’allargui fins a la 1.

Voluntaris de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix sor Lucía Caram, oferiran el suport necessari als professionals voluntaris per garantir el bon funcionament de la jornada.

L’Acadèmia Americana d’Oftalmologia afirma que els problemes visuals afecten un de cada quatre nens en edat escolar. Per això és fonamental identificar problemes visuals que puguin perjudicar el seu desenvolupament acadèmic i promoure una prevenció que els ajudi a evolucionar evitant limitacions visuals.