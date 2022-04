«La necessitat més gran que tenen a Ucraïna ara mateix són les ambulàncies, que els duren més o menys un mes perquè acaben trinxades», explica sor Lucía Caram, que va tornar ahir del cinquè viatge al país en guerra, on va marxar dimecres per portar-hi tres ambulàncies. Ara, té un objectiu a contrarellotge: portar-n’hi 30 més. Fins ahir n’havia aconseguit sis.

La monja va explicar a aquest diari que «ens han fet una oferta de 30 ambulàncies per 15.000 euros cadascuna». Juntament amb l’entitat Mensajeros de la Paz fundada pel Padre Ángel i amb voluntaris de CaixaBank, la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix Caram, també demana vehicles tot terreny, desfibril·ladors i equips de reanimació.

Del darrer viatge en van tornar amb 140 persones d’Ucraïna, entre les quals «hi ha ferits, malalts oncològics, tres de les quals rebran tractament a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, i persones amb diverses malalties».

Fa una crida a «les diverses empreses que ens demanen com col·laborar que s’ajuntin per comprar una ambulància i, a les entitats, que facin activitats per comprar-ne perquè hem comprovat que d’això en depèn realment la vida de les persones». A la web de la Fundació del Convent de Santa Clara es poden fer donatius.