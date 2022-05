«Els humans estem provocant la nostra autoextinció»

Viu a Castellfollit del Boix, en una masia, envoltat de camps i de boscos, amb la seva parella i dos fills petits. La seva imatge, amb la gorra, jersei i pantalons verds, ens assenyala que Víctor Martín Font és un element més de la natura, la que ha estimat des de petit, des de qualsevol dels seus vessants. Durant onze anys va ser el cap de l’equip de falconers de l’aeroport del Prat de Llobregat. Més endavant ha fet de guia de natura, ha creat l’empresa Desconnexions per a organitzacions, ha escrit el llibre Desconnecta’t i viu i també se’l reclama per a conferències i xerrades, com fa pocs dies a la TEDx2022 , a Barcelona. Va néixer a Manresa i ha estat llargues temporades al Pallars. A les xarxes socials és conegut amb el nom @bioinspirador.

Com se l’ha de definir? Naturalista? Conservacionista? Activista pel medi ambient?

He dedicat tota la vida a mirar de tenir-ho clar. Durant anys vaig ser falconer i després he treballat per apropar les persones a la natura. També soc divulgador i comunicador. Per sobre de totes les coses em sento naturalista. Tothom ho hauria de ser. Atès que som en una època de marques i d’etiquetes, un bon dia vaig creure que, en el meu cas, era adient el concepte ‘bioinspirador’. No deixa de ser la capacitat d’inspirar-nos a través del que passa a la natura. Això ho intento transmetre.

Diu que «és fàcil ser feliç si sap com»...

La felicitat són petits moments, i el que convé, primer de tot, és aprendre a ser lliure. L’estat de sentir-te lliure perdura en el temps. Hi ha qui diu que la suma de tots els moments de felicitat en la vida d’un humà no arribaria a les 8 hores. Si ens sentim lliures, podem assolir més moments de felicitat.

Les seves propostes per sentir-se millor, per desconnectar, no passen per abraçar arbres, ni misticismes.

Quan treballem amb equips d’empreses busquem experiències transformadores i la natura és un element cabdal. El mar, els boscos, les zones verdes.

Una part del seu treball actual és aconseguir que les persones desconnectin.

Hem de tornar a mirar, a admirar i, en última instància, a aprendre a contemplar. El mòbil ens pot fer estar hores i hores enganxats, però la natura també té aquesta capacitat. Només podrem assolir mirar-nos cap endins, si sabem estar sense fer res.

No fer res de res és un bon repte.

El fet de viure a la natura i contemplar l’evolució dels cicles de la natura, veure canviar els colors dels camps o del bosc genera benestar.

En les seves xerrades ha deixat anar que ens trobem en una fase d’autodestrucció. Això és molt contundent!

És claríssim que l’espècie humana no va en la bona direcció. Els humans estem provocant la nostra autoextinció. El planeta, en el futur, seguirà. Nosaltres no el destruirem. El que fem és malmetre les condicions que ens permeten viure com humans. No seríem la primera espècie que s’extingeix.

Té una bona relació amb la filla de Félix Rodríguez de la Fuente. Per a vostè qui era aquest personatge?

Amb l’Odile tenim una bona amistat perquè compartim la visió antropològica de la natura. El seu pare, quan va morir, ja s’encarava a enfocar el vessant més humà de la natura. Més enllà de fer entendre que era una fagina o un toixó, es fixava en com els indígenes interactuaven amb l’entorn. Sense saber-ho, a vegades he seguit els seus passos. No he sigut una persona de mites, però sí de referents. Ell va introduir la falconeria en el sector aeroportuari, a la base de Torrejón de Ardoz.

Fa 50 anys, l’any 1972, Rodríguez de la Fuente alertava que entràvem en la civilització de les deixalles, dels plàstics.

Els plàstics, en el fons, també són natura. El problema és què hem fet amb els plàstics. Novament, he de dir que som els humans els que tenim el dilema de què hem de fer amb les deixalles. El problema és nostre, no dels plàstics.

La solució passa, doncs, per accions positives individuals, més que per la repressió.

Hem de generar espais per a la pedagogia, per a l’educació envers la natura.

Onze anys de falconer a l’aeroport del Prat. Què hi va aprendre?

Va ser un màster amb majúscules, dels 22 als 33 anys. Vaig aprendre molt de l’univers aeroportuari, que és extraordinari, al·lucinant. He tingut la sort de viure coses que molt poca gent en té l’oportunitat. Des del vessant biològic, he conegut moltes més espècies d’aus, les vinculades amb el mar. L’ensenyament més gran ha estat el relacionat amb les persones. Allà tenia a càrrec meu un equip de 14 persones, i amb més anys que jo. Estava més acostumat a entendre’m amb els animals. Vaig percebre que havia d’aprendre de l’animal humà.

Va entrar en el terreny de la psicologia.

Treballar amb persones és extraordinari perquè hi conflueixen valors, diferents percepcions, cultures, religions... Entrenar persones és apassionant.

Després de més d’una dècada al Prat deu tenir definida una posició amb relació a l’ampliació de l’aeroport.

És un tema molt complicat perquè hi juguen molts factors a tenir en compte. Hi ha una part que, actualment, ja és edificable. El problema més greu seria el trànsit aeri afegit a l’actual, en un enclavament complicat, enmig de les reserves naturals del Remolar i la Ricarda. A més a més hi tenim el mar i una línia brutal de migració. Per tant, treure territori a la part natural que ens queda és tirar-nos pedres a la nostra teulada.

Què ha après dels falcons?

Primer de tot a volar, en una dimensió que no coneixem els humans. Els corrents de vent, la forma d’atacar una presa... He treballat amb molts animals, però la connexió d’un falcó amb una persona és extraordinària. Cacen junts, treballen junts. S’estableix un vincle d’amor, de confiança i de llibertat. Perquè un falcó estigui fort i sa, cal donar-li el màxim d’hores de llibertat. Vulguem o no hi ha un paral·lelisme amb les persones.

Pot semblar que li costa més treballar amb persones.

Recompensa molt que una persona s’emocioni i et faci una abraçada després d’una sessió de desconnexió, d’apropament a la natura. Fer volar a gran altura un falcó és més fàcil que establir una bona comunicació entre humans. És més gratificant constatar que les activitats que fem amb les persones tenen capacitat de transformar-les.

Dels animals que coneix, el falcó n’és el més perfecte?

Tots els animals són perfectes, des del miceli, el cuc, la marieta... És extraordinari mirar individu per individu i comprovar el seu nivell de perfecció, tot en el marc d’un ecosistema.

Com aconsegueix que els seus clients desconnectin dels seus maldecaps?

El primer que fem en totes les activitats és agafar els mòbils i els rellotges per posar-los en una caixa forta. Inicialment, no ho veuen clar, però en acabar l’activitat ho agraeixen. L’altra cosa important és transportar les persones a un espai, un escenari, que no el coneguin. Comencen a passar coses de veritat, al cap de tres o quatre hores, en el moment que parlen, descarreguen les seves emocions. Al principi, la gent encara pensa en correus electrònics o en rentadores pendents.

Amb la natura urbana d’una gran ciutat es pot desconnectar?

Deixar la tecnologia es pot fer en un entorn urbà, però és cabdal apropar-se als cicles de la vida. Veure l’evolució vegetal i la vida animal. A les ciutats passen moltes coses, així i tot és difícil que les persones tinguin la curiositat de saber què és un ballester o un falciot, que no toca a terra i viu dormint. Costa més de connectar amb la natura i, encara més, amb un mateix.

Què el va seduir de petit a Enviny, al Pallars, on passava temporades?

La part salvatge, autèntica. La gent estava arrelada a les plantes medicinals, a l’autosubsistència, a les formes de cuina tradicional. M’ha impressionat molt la senzillesa de la gent. Aquesta estima per la natura ja la vivia a Manresa, quan el pare ens agafava en acabar l’escola i ens portava al bosc. Caminàvem, veiem arbres, ens feia preguntes. La natura s’ha d’aprendre des de tots els vessants, des dels caçadors fins als més conservacionistes.