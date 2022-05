Ocupen la Seu de Manresa fins que es resolgui la situació d'una cuidadora

Fins que l'Ajuntament de Manresa i el bisbat de Vic no intercedeixin per solucionar la situació de la treballadora de la llar Amy Ndour, senegalesa establerta a Manresa, no marxaran de la Seu. Aquest és l'anunci que han fet a l'interior del temple aquest migdia de diumenge el centenar de persones que han participat en la manifestació del Dia del Treballador, que ha començat a la plaça de Crist Rei, convocada per Acció Sindical del Bages, l'Assemblea d'Afectades pel Masclisme i el Patriarcat de Manresa, la PAHC Bages, partits independentistes d'esquerra, Arran, CPC, Ateneu Popular Rocaus de Sallent, Ateneu la Sèquia i la CGT de Sallent, i ha acabat a l'interior de la basílica, on s'ha fet un avís als presents a comportar-se amb civisme, la qual cosa ha agraït el rector de la Seu mossèn Joan, que ha legitimat la protesta i l'estada al temple sempre i quan sigui "de manera cívica i pacífica" i que aquest migdia ha parlat amb el vicari general del bisbat de Vic i amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, per organitzar-se per contactar amb la fundació religiosa Nou Camí tal com els demanen els concentrats, ha explicat a Regió7.

Ndour, que també ha assistit a la manifestació, ha estat acomiadada per l'esmentada fundació. El 2013 va entrar a treballar a la casa d'una senyora gran a Manresa. Mentre la filla de la dona, que vivia a Itàlia, va estar viva no van tenir cap problema, però quan va morir i el seu fill, que també viu a Itàlia, es va haver de fer càrrec de l'àvia, aquest va renunciar a la tutela i se'n va fer càrrec la Fundació Nou Camí, que va acomiadar Ndour. L'afectada i els qui la defensen consideren que va ser un acomiadament totalment improcedent i treballen per defensar els seus drets laborals. En el manifest que han llegit, els participants, que han acabat repartits entre els bancs de la Seu i l'exterior del temple, on han fet un aperitiu a peu dret, han demanat a bisbat i Ajuntament "mediar per obligar aquesta fundació voltor a seure en una taula i escoltar les conseqüències que estan contribuint a generar amb la seva avarícia i manca d'escrúpols". Manifestació pel centre de la ciutat Aquesta acció ha culminat una marxa pel centre de Manresa. Sota el lema "Repartim el treball. Repartim la riquesa", el centenar de manifestants ha sortit de Crist Rei, han passat pel Passeig Pere III, on s'han aturat a les oficines bancàries que han trobat al seu pas i les han omplert d'adhesius amb la inscripció "Els rics més rics, nosaltres més pobres. El capitalisme no funciona"; han seguit per la plaça de Sant Domènec, el Born, pel passeig de la República, ha pujat les escales de la Seu i han entrat al temple. Agents del Mossos han controlat la marxa i s'han quedat a la Baixada de la Seu controlant. Abans de l'inici de la manifestació s'ha llegit un manifest contra el capitalisme i l'encariment de l'energia i dels productes més bàsics, reivindicant un habitatge digne i defensant la lluita contra la precarització de les dones, entre d'altres. Durant tot el recorregut s'han cridat diverses consignes. Milers de treballadors omplen la Via Laietana En altres punts del país també hi ha hagut manifestacions de l'1 de maig. La més multitudinària l'ha acollit Barcelona, on milers de treballadors es han sortit a reivindicar les mateixes premisses a Via Laietana convocats per CCOO i UGT. És la primera gran jornada de mobilització després de dos anys a mig gas per la covi, amb concentracions virtuals el 2020 o estàtiques amb distància de seguretat i mascaretes el 2021. Sota el lema, "La solució: augmentar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats", els sindicalistes han avisat que en un context marcat per l'alça de preus, la crisi energètica i la guerra a Ucraïna és necessari apujar els sous per evitar tornar a una recessió. D'altra banda, els sindicats majoritaris han reivindicat els fruits del diàleg social amb acords com la reforma laboral o l'augment de les pensions. A Manresa, la CGT ha fet parada a la plaça Catalunya.