El Museu de la Tècnica de Manresa va ser escenari ahir de la jornada Women in Aerospace Europe Barcelona (WIA-E Barcelona).

L’objectiu principal de l’activitat era mostrar com és l’ofici de l’enginyeria aeroespacial i les seves característiques a través de tres tallers per a infants i una taula rodona. També es van tractar altres temes relacionats amb el món científic; com per exemple, la física atòmica i l’astronomia, entre d’altres.

La manresana Àurea Cors, colíder de WIA-E Barcelona, es va mostrar satisfeta d’haver pogut contribuir a organitzar la jornada perquè «és una manera de visibilitzar la presència de les dones dins del sector aeroespacial», un món on la major part dels científics i enginyers són homes i, per aquest motiu, «cal seguir lluitant per la igualtat entre homes i dones», també en aquest camp.

Cors va afegir que «és molt important potenciar les noves generacions en els estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques per tal d’entendre millor l’àmbit i el sector científic.

WIA-E és una entitat a escala europea fundada l’any 2019 i aquesta activitat era la primera que la delegació barcelonesa programava de forma presencial.

Als tres tallers van assistir 25 infants en total i, a la taula rodona, unes 25 persones.