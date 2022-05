La consellera del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis, ha inaugurat aquest dilluns l’exposició “UVic-UCC, 25 anys. Persones, coneixement i territori” al Palau Robert de Barcelona. Aquesta mostra fotogràfica commemora el 25è aniversari del reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya i es presenta en forma de recull d’espais, persones i situacions que defineixen la comunitat universitària. La mostra, que es podrà veure fins al 19 de juny, explica als espais interiors i exteriors del Palau Robert, les característiques, la dimensió i la projecció d’aquesta universitat amb fotos de gran format, plafons, i amb un recull testimonial.

L’exposició, que es pot visitar a la Sala 4 Cotxeres del Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia 107, Barcelona) fins al 19 de juny, explica d’una manera visual la dimensió i la raó de ser actual de la UVic-UCC. La mostra es reparteix ent dos espais, un d’exterior i un d’interior. Als jardins del Palau Robert, i sota el títol de “Els campus. Mirades fotogràfiques”, s’hi reuneixen una vintena de fotografies de gran format que ensenyen les instal·lacions i els espais dels diferents campus de la UVic-UCC

A l’interior del Palau Robert es concentra la part més institucional de l’exposició, amb el títol “Espais, persones i territori”. D’una banda, s’hi apleguen cinc banderoles de gran format penjant del sostre, amb deu testimonis representatius de la comunitat universitària: estudiants i exestudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. D’altra banda, diversos plafons expliquen la idiosincràsia de la UVic-UCC i defineixen l’activitat actual.

Set plafons per a set àmbits temàtics

La informació dels plafons es troba organitzada en set àmbits: docència (on s’explica les característiques del model docent de la UVic-UCC), recerca (recull l’activitat investigadora i de transferència de coneixement de la universitat), internacional (presenta l’estratègia internacional i la mobilitat de l’estudiantat), comunitat (resumeix quantes persones formen part de la universitat avui en dia, entre personal d’administració i serveis, personal docent i investigador i estudiantat), federacions i territori (explica quines fundacions formen part de la federació UVic-UCC i la influència a les seves respectives àrees geogràfiques), Eumo (amb la presentació d’Eumo Editorial i Eumo_dc) i, finalment, un resum històric amb les dates més assenyalades que han marcat els orígens i la història de la universitat, des de l’època medieval fins a l’actualitat.

L’exposició “UVic-UCC, 25 anys. Persones, coneixement i territori” ha estat coorganitzada i coproduïda conjuntament per la UVic-UCC i Palau Robert, amb l’organització del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. També ha comptat amb la col·laboració de l’Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals de la UVic-UCC en la redacció dels continguts; Eumo_dc, en el disseny, i UMedia en la fotografia i vídeo.

En el marc de la inauguració de l’exposició “UVic-UCC, 25 anys. Persones, coneixement i territori”, que celebra el reconeixement de la Universitat de Vic per unanimitat del Parlament de Catalunya el 21 de maig de 1997, el rector de la Universitat, Josep Eladi Baños, ha destacat que el 25è aniversari de la UVic-UCC representa “el triomf de la persistència davant les circumstàncies adverses i la descreença que era possible, ja que part de la ciutat de Vic creia impossible recuperar la universitat perduda feia tres segles”. El rector ha aprofitat l’ocasió per donar algunes dades que demostren el creixement de la UVic-UCC des del 1997. Per exemple, s’ha passat d’oferir 14 llicenciatures i diplomatures el curs 1997-1998 a 31 graus en centres propis i 5 en centres adscrits el curs actual; i el nombre d’estudiants ha augmentat en 25 anys de 3.650 a 10.821.