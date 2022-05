La regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI i en coordinació amb la regidoria de Cultura i Festes i la regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans, ha programat per aquest maig tot un seguit d’accions per commemorar el Dia Internacional contra la LGTBI-Fòbia, que se celebra el 17 de maig. L’acte institucional tindrà lloc el mateix dia 17 i donarà visibilitat a la intersexualitat. Durant aquest mes, s’han organitzat diverses activitats sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere, principalment destinades a les persones més joves.

En primer lloc, a partir d’avui dilluns, l’Oficina Jove del Bages organitza als instituts de secundària i a les universitats de Manresa l’activitat “Més enllà de les etiquetes”, mitjançant sessions presencials a través del Punt al Pati i el Punt al Campus. Les sessions pretenen generar reflexió i donar eines per acceptar la diferència i sensibilitzar sobre la diversitat sexual i de gènere, tot apostant per una societat més diversa i, per tant, més rica. S’hi podrà participar durant els espais d’esbarjo entre el 2 i el 13 de maig des de cada un dels centres educatius de secundària i els dies 3 i 4 de maig en els campus de les universitats de la ciutat.

A més, fins al 12 de maig, l’Oficina Jove del Bages exposa a l’Espai Joan Amades la mostra “Infinites”. Es tracta d’una exposició pensada per conèixer diferents identitats de gènere i orientacions sexuals i reflexionar sobre la pròpia identitat i els eixos d’opressió i privilegi. S’ofereix la possibilitat de fer visites guiades per a grups de joves, acompanyats de dinamització, cada tarda, de 4 a 7 (per reservar visites, cal contactar al mail bages@oficinajove.cat).

El 12 de maig, el Casal de Joves la Kampana organitzarà el taller dirigit a joves "Parlem de gènere, sexualitat i LGTBI-fòbia”, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda.

D’altra banda, el Centre Cultural del Casino inaugurarà el divendres 13 de maig, a les 7 de la tarda, l’exposició “L’altra UBIC. Migracions del cos fragmentat”, acompanyada de la performance “Framed” a càrrec d’Isa Fontbona. Es podrà visitar fins al 10 de juliol i està organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat, l'Escola Grisart i el Festival Panoràmic. El projecte explora, des de l’art contemporani, alguns aspectes de l’expressió de gènere que encavalca les dimensions íntima i pública del jo i del propi cos, obres que plantegen qüestions sobre la identitat, ja sigui a través de l’aspecte físic, l’orientació sexual, el gènere o les actituds socials, així com dubtes existencials als quals ens enfrontem en l’exercici diari de pensar-nos. A banda, i per treballar més profundament el contingut, també s’oferirà un servei educatiu dirigit a grups de joves de secundària, batxillerat, cicles formatius i altres grups de joves de la ciutat, per tal que puguin visitar l’exposició i treballar-la acompanyats d’una educadora (per visites guiades, cal contactar amb el telèfon 93 872 01 71 o al mai centrecultural@ajmanresa.cat). El dissabte 21 de maig, a les 6 de la tarda, s'oferirà una visita comentada a càrrec de Mercè Alsina, comissària de l’exposició.

El 20 de maig, a les 6 de la tarda, es farà una activitat de conta-contes per treballar la diversitat de gènere dirigida a infants a partir de 4 anys. L’espai del conte titulat “Orgull de ser com som” anirà a càrrec de Clara Gavaldà.

El divendres 3 juny, a les 7 de la tarda, a la biblioteca del Casino, hi haurà el recital de poesia “Nosaltres, qui”, amb Mireia Calafell. A més, durant tot el mes de maig, es pot trobar l’expositor de la biblioteca infantil del Casino, amb contes per als més petits que tractin sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

Penjada de bandera i acte institucional

La jornada del 17 de maig arrencarà a dos quarts de 10 del matí amb la penjada de bandera irisada a la façana de l’Ajuntament, a càrrec de representants dels grups municipals del consistori, una actuació que dona resposta a l’acord de Ple aprovat el 18 de juny de 2020, a través del qual es comprometia a penjar al balcó la bandera irisada cada 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia; i cada 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.

A les 7 de la tarda, a l’auditori de la Plana de l’Om de Manresa, es farà l’acte institucional, amb l’objectiu de donar visibilitat i sensibilitzar cap la diversitat i la no discriminació contra les persones LGTBI+. L’acte és obert a tota la ciutadania, que podrà accedir-hi a través de la reserva d’entrades gratuïtes, des de la pàgina del Kursaal de Manresa.

Enguany, l’acte pretén visibilitzar i sensibilitzar cap la realitat de les persones intersexuals. Per aquest motiu, s’ha convidat a membres de l’organització Intersex per la diversitat Kaleidos, que contextualitzaran aquesta realitat en l’actualitat. També es visionarà el curtmetratge de docuficció “Se receta silencio”, encarregat pel Servei LGTBI+ de l’Ajuntament de Terrassa al sociòleg i activista trans Miquel Missé i amb la participació de les actrius i activistes intersex Mer Gómez i Laura Vila. Tot i que ens els últims anys la realitat intersex ha anat guanyant visibilitat, encara queden molts silencis que trencar entorn aquestes realitats. Per aquest motiu, el passat 8 de novembre, amb motiu del dia Internacional de la solidaritat Intersex, es va estrenar i presentar aquest curtmetratge.

A banda, al llarg dels mesos de maig i juny, es pretén continuar donant èmfasi en la visibilització de la diversitat afectiva, sexual i de gènere aprofitant les diades del 17 de maig i del 28 de juny.

Accions durant tot l’any per fer visible la diversitat

El SAI LGTBI de l’Ajuntament de Manresa treballa tot l’any a través d’accions quotidianes de sensibilització, com ara els tallers als instituts de la ciutat “Diferentment iguals”, i la cessió de materials a les escoles per a treballar a través del joc la diversitat familiar, sexual i de gènere, entre altres activitats, o les col·laboracions que periòdicament ajuden a visibilitzar, sensibilitzar i prevenir la discriminació envers les persones LGTBI en l’àmbit comunitari. Tal com s’explicita en el Pla comarcal per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (2018-2021), fer visible la diversitat contribueix a combatre l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, encara presents a la nostra societat. Per a més informació i peticions concretes, es pot contactar amb el SAI de l’Ajuntament de Manresa a través del correu (sai@ajmanresa.cat).