El procés participatiu previ a la redacció del Pla director urbanístic (PDU) del parc de l'Agulla, situat entre Manresa i Sant Fruitós de Bages, ha recollit 75 aportacions i suggeriments d'un total de 710 persones, tant individuals com representants d'associacions, ajuntaments i entitats. Les principals conclusions prioritzen mantenir els valors paisatgístics i agraris actuals, pacificar el trànsit al parc i millorar la integració de les grans infraestructures. El Departament de Territori s'ha compromès a tenir en compte aquestes aportacions a l'hora de redactar el PDU, un instrument de planificació supramunicipal que ha de dotar els dos municipis d'un marc urbanístic i territorial conjunt per ordenar i ampliar el parc.

El procés participatiu va ser impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, conjuntament amb el Consorci urbanístic de l’Agulla i els Ajuntaments de Manresa i de Sant Fruitós de Bages. Els objectius han estat els de detectar les necessitats de la ciutadania i copsar la seva opinió sobre el paper i el disseny que hauria de tenir aquest gran espai obert i de lleure. Tots els suggeriments rebuts serviran per ajudar a redactar el PDU que es porti a aprovació inicial.

Concretament, aquest nou Pla delimitarà amb detall els espais oberts; precisarà el desenvolupament urbanístic de cada municipi; identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous; incrementarà la protecció d’espais d’interès natural i de connectors, i millorarà la conservació dels recursos hídrics. Finalment, també farà compatible la qualitat del paisatge i del patrimoni cultural amb el seu ús públic i turístic.

Més de 700 participants

El procés participatiu es va iniciar amb dues sessions informatives els dies 10 i 17 de novembre de 2021 al Palau Firal de Manresa. Posteriorment, els dissabtes 20 i 27 de novembre, van tenir lloc dues passejades participatives pel Parc de l’Agulla que van servir per recollir les percepcions i opinions de les persones usuàries de l’espai. La darrera de les sessions obertes va ser el taller presencial del dia 1 de desembre.

Un cop tancat el procés participatiu, les administracions implicades tindran en compte les propostes per redactar el document que es portarà a aprovació inicial de la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central. Posteriorment, s’obrirà el preceptiu període d’informació pública per a la ciutadania i entitats i d’audiència als ajuntaments afectats. Amb les al·legacions que es rebin, es conformarà el document que la Comissió aprovarà provisionalment. Finalment, passarà a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau.