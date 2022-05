El Pla Director Urbanístic del parc de l’Agulla es preveu que estigui redactat d’aquí a mig any segons van avançar ahir tècnics responsables que l’han de redactar. Haurà de passar, però, una llarga tramitació i aquest «mentrestant» preocupa als qui han pres part en el procés de participació.

Se suggereix fer proves pilot en temes com mobilitat o bé definir amb més detall ubicacions de nous serveis. També mantenir un canal de comunicació entre l’administració i persones o entitats afectades. I també, mentrestant, són a punt d’enllestir-se les obres per dignificar l’accés a l’Agulla per la façana de la carretera de Santpedor. Es reorganitza l’aparcament, el vianant guanya espai i hi haurà parades de l’autobús d’anada i de tornada. Facilitar i millorar l’accés a l’Agulla amb transport és, precisament, una de les demandes del procés participatiu.