L’alcalde Aloy admet que la llei de barris no va tibar prou inversió privada en habitatge

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va admetre en la compareixença realitzada ahir al Parlament de Catalunya que la Llei de Barris del 2004 va aportar inversió pública a la ciutat amb el convenciment que la iniciativa privada hi aniria al darrere, rehabilitant habitatges, però «aquest darrer pas no va succeir».

Aloy va reclamar «una actualització de la mirada» de la llei del 2004 per tal de poder incidir més en el parc d’habitatge i en l’atenció social: «És absolutament necessari que destinem molts més esforços i recursos a l’àmbit residencial en tota la seva amplitud. No només donant suport a la iniciativa privada, sinó també des de la iniciativa pública, i teixint aliances públic-privades», va dir.

L’alcalde de Manresa va intervenir en el marc de les compareixences que s’estan duent a terme en la tramitació de la Proposició de Llei de Millora Urbana, Ambiental i Social dels Barris i Viles, que representa una actualització de la Llei de Barris del 2004.

Segons Aloy, aquesta llei va permetre a Manresa una inversió de 16,6 milions d’euros (10 dels quals van ser aportats per aquesta llei) que es van destinar a la rehabilitació del Centre Històric.

En la compareixença, l’alcalde Aloy va exposar l’experiència de la ciutat per tal d’aportar bagatge en el redactat de la nova llei, que ara s’està debatent. En aquest sentit, va dir que la Llei de Barris del 2004 va estar enfocada sobretot a la millora de l’espai púbic i d’equipaments. En l’apartat de propostes va demanar l’evolució cap a l’urbanisme inclusiu, instruments jurídicament forts, recursos econòmics, una col·laboració públic-privada a totes les escales i un lideratge ferm de l’Incasòl.

A banda de l’habitatge, l’alcalde també va posar en relleu la intervenció comunitària per atendre la complexitat socioeconòmica: «Hem de parlar de benestar i d’inclusió social: minimitzar la vulnerabilitat, garantir l’accés als serveis bàsics, evitar la segregació residencial, garantir la incorporació en el sistema de persones migrades i que les ciutats siguin entorns segurs, ètics i justos, així com dotar-nos d’eines per fer polítiques d’ocupació, tot plegat amb la participació de la ciutadania i amb una mirada feminista i inclusiva».

Motor de transformació

Aloy va cloure la seva intervenció assegurant que «la Llei de Barris del 2004 va ser un motor de transformació importantíssim de l’espai públic; ara hem de ser motor de transformació de l’espai privat, de l’habitatge, i també de les polítiques socials i ocupacionals, perquè un barri sense veïnes i veïns amb condicions dignes és un barri sense vida».

També van intervenir Marc Cerdà, en representació de l’Observatori Crític del Canvi Climàtic, i Toni Mora, president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Després de les intervencions dels tres ponents, els grups parlamentaris van formular preguntes i van fer comentaris a les temàtiques exposades.