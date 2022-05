L’escola Ítaca impulsa l’ús de la bici per anar a classe, amb una desena d’infants

Aprofitar els avantatges que ofereix una mobilitat més sostenible que la del cotxe privat, com són l’autobús i, en aquest cas, la bicicleta. Molt de mica en mica, algun centre escolar de casa nostra ha anat incorporant l’anomenat bici-bus al seu dia a dia. El darrer que ho ha fet ha estat l’escola Ítaca. En aquest cas, han incorporat la bici a través de Canvis en cadena, una associació que dona un cop de mà a les escoles que vulguin implantar el bici-bus.

A l’escola Ítaca, que durant dos cursos, a partir del 2017, ja va tenir un grup d’alumnes que anaven a classe amb bici, alguns nens hi van sobre dues rodes des del 23 d’abril. De moment, un dia, els divendres. Surten a 2/4 de 9 del matí de la Plana de l’Om, passen pel camí dels Corrals per darrere la Seu i van a buscar la via de Sant Ignasi fins a l’encreuament de l’avinguda de Bertrand i Serra amb la carretera del Pont de Vilomara.

Andreu Font, de la Comissió de Mobilitat, de la qual formen part la comunitat educativa i la Comunitat d’Adults i Famílies de l’Ítaca (CAFI), comenta que, a partir d’aquest punt, «el recorregut lògic seria pujar per la carretera del Pont de Vilomara, però la manca d’un carril bici segregat fa impossible pujar-hi amb els nens, per molta destresa i força que tinguin. Per tant, opten per pujar pel barri de la Font passant per sota els ferrocarrils i pujant pel carrer de Sabadell. Aquests són carrers molt menys transitats i tranquils, tot i no tenir carril bici segregat».

Encreuaments segurs

De moment, hi ha apuntats 10 infants i els seus respectius pares o mares, i hi ha tres pares/mares que vigilen el principi, el final i la meitat del recorregut per fer els encreuaments més segurs. La resta d’adults formen una fila de protecció al voltant dels nens acompanyant-los a la seva alçada.

Font valora que «va ser una experiència molt positiva i, tot i ser el primer dia, vàrem arribar quan les portes de l’escola encara no havien obert, amb els nens contentíssims i els adults també». Les bicis les deixen a dins del centre «en uns aparcaments que l’Ajuntament ens ha habilitat i a la tarda cada família les baixa a casa seva de forma individual».

Posa de relleu que «aquest format on els adults acompanyants són els pares/mares és molt més econòmic que l’escollit l’anterior vegada, on eren uns monitors que acompanyaven els nens. Aquell format, sense subvencions, es va fer insostenible en el temps per l’alt cost que suposava per a la CAFI i les famílies».

La idea fins a final de curs és anar provant aquesta nova fórmula per tenir clars els horaris i el recorregut i l’aplicació que utilitzen de Canvis en cadena i, de cara al curs vinent, ampliar-ho a més dies. Actualment, l’escola Les Bases també té un grup d’alumnes que es desplaça al col·legi amb bicicleta, com ja va informar aquest diari (edició del 10 de febrer). A l’Ítaca i a la Puigberenguer també hi ha alumnes que utilitzen el bus per arribar als seus col·legis prescindint del vehicle privat.