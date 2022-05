L’Ítaca Market, el mercat d’estiu que es va estrenar la temporada passada, amplia l’oferta de concerts en directe, gastronomia, oci, cultura i comerç les tardes i nits dels caps de setmana als Trullols.

La nova edició aposta per la varietat d’oferta musical i ampliació d’agenda d’actuacions amb artistes de la comarca. Divendres inaugurarà la temporada amb la incorporació d’una pantalla gegant per veure la Final Four del Baxi Manresa contra el Ludwigsburg. Una de les actuacions més especials d’aquesta edició serà el 14 de maig, amb el concert de Músics de carrer, un tribut oficial a Txarango. També actuaran Star3, Zapping i Ares. H haurà paradistes i activitats d’entreteniment a l’aire lliure per a tots els públics de 6 de la tarda a 1 de la matinada.