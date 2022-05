Un altra setmana més cal lamentar víctimes mortals a causa de l'epidèmia de covid-19 als centres assistencials de Manresa.

Han perdut la vida una persona a Althaia i una altra a Sant Andreu durant la darrera setmana, segons han informat avui totes dues institucions sanitàries.

Amb aquestes morts el total als centres assistencials de la ciutat des de l'inici de l'epidèmia s'eleva a 594, dels quals 418 a Althaia i 176 a Sant Andreu.

D'altra banda, el nombre d'ingressats s'ha reduït a la meitat en relació al que hi havia la setmana passada.

Hores d'ara hi ha 8 hospitalitzats per covid a Althaia i 9 a Sant Andreu, 17 en total, mentre que la setmana passada n'hi havia 30.

Aquest descens és important per què trenca una tendència que s'estava configurant a l'alça: el dia 12 d'abril hi havia 6 ingressats, tots ells a Althaia; el dia 19 n'hi havia 16 repartits entre tots dos hospitals i la setmana passada va pujar fins a 30, com s'ha dit.

Si aquesta setmana hagués continuat pujant el nombre d'ingressats i en un context de morts setmanals a causa de l'epidèmia la situació hauria estat encara més preocupant.

Un altre aspecte positiu a destacar és que una setmana més no hi ha cap pacient ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Sant Joan de Déu.