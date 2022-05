Veïns i propietaris estan preocupats que l’ampliació de l’Agulla la massifiqui

Igual o més important que ampliar i protegir el parc l’Agulla de Manresa és evitar que es converteixi en un «parc temàtic» massificat que arruïni els seus valors patrimonials, paisatgístics i agrícoles, que és precisament el que li dona caràcter i el que s’ha de preservar. És una de les conclusions del procés de participació que s’ha dut a terme per recollir opinions d’entitats i particulars que ajudin a elaborar el futur Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Agulla que ha de redactar Territori de la Generalitat. L’Agulla passarà de les 12 hectàrees que ocupa actualment a gairebé 430. I això s’ha de regular.

El document final d’aquest debat participatiu, que es va iniciar a finals de l’any passat, es va presentar ahir en un acte públic al Palau Firal de Manresa al qual hi van assistir representants del món social, polític i econòmic de Manresa i Sant Fruitós. Ara és a mans de Territori i el Consorci del parc de l’Agulla del qual en formen part els ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós. El procés de participació es va dur a terme en base a quatre eixos: usos i activitats; territori i paisatge; mobilitat; i aspectes transversals.

En diversos punts del document s’alerta que cal evitar la massificació de l’Agulla davant els futurs usos que se li vulguin donar, perquè és un espai fràgil «lligat al dia a dia de les persones que hi viuen i hi treballen».

Piscines sense consens

Així per exemple una de les propostes que va generar més controvèrsia durant el procés participatiu va ser la possibilitat que hi hagi un complex de piscines d’estiu a l’aire lliure tal i com estableix l’avanç del pla. Els qui més s’hi oposen són veïns i propietaris. Afirmen que afectaria al paisatge i un increment de la mobilitat. Els qui hi estan a favor destaquen que s’aprofitaria un entorn agraït i es posaria en valor els usos relacionats amb l’aigua. Segons el document caldrà fer un estudi més acurat de la proposta.

Gran part de les noves propostes que es van presentar tenen a veure amb actuacions que facilitin que la ciutadania pugui gaudir de la natura i practicar-hi esport. Això implicaria instal·lar nou mobiliari urbà, habilitar i millorar connexions amb trams urbanes. Però sense, altra vegada, «massificar l’àmbit» per mantenir els seus valors. S’aposta per potenciar l’ús agrícola del territori, mantenir l’horta de regadiu del Poal i habilitar horta social si existeix una demanda real.

En l’àmbit de territori i paisatge les propostes que van tenir un acord majoritari van ser recuperar la connectivitat ecològica entre l’Agulla, el Poal i l’horta de Viladordis; integrar paisatgísticament les noves edificacions; posar en valor els elements vinculats a les infraestructures de l’aigua; i potenciar i recuperar les construccions de pedra seca.

Pacificar el trànsit

Un dels temes que ha generat més consens en l’eix mobilitat és «el gran impacte negatiu» que suposaria la connexió entre la C-25 i la C-55, tan «pels propietaris afectats com pels valors ambientals i paisatgístics que es volen promoure». També es proposa pacificar la mobilitat rodada a l’interior del parc, a la carretera que mena cap al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós i a la carretera de Santpedor de Manresa. Igualment reclama millorar les connexions cíviques i amb transport públic amb la trama urbana i gestionar els aparcaments.

Finalment hi ha acord en que s’han de definir les fases i les inversions necessàries per desenvolupar el PDU. «Cal que l’administració tingui clar que ha d’assumir una part significativa de la inversió necessària».