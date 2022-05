Ampans va lliurar ahir el 9è Premi d’Investigació i d’Innovació sobre discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament. El primer premi en innovació el va recollir Cristina Santamarina per un projecte realitzat amb Vicente Cloquell i la Cooperativa Valenciana Koynos: una polsera vibro estimulatòria per tractar els comportaments estereotipats de persones amb TEA. En investigació, va ser per a Cristina Mumbardó que, amb quatre investigadores més, ha creat un programa de desenvolupament d’habilitats d’autodeterminació per a persones amb TEA. També es van donar un segon i un tercer premi en cada categoria. ICL Iberia, Esteve i Control Group fan possible la seva dotació.